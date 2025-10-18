Al Pacino megrendülten búcsúzik Diane Keatontól: közleményt adott ki egykori szerelme halála után

Diane Keaton halálhíre mélyen megrázta Al Pacinót. A legendás színész éppen Párizsban forgatott Luc Bessonnal, amikor értesült a történtekről. A gyász első napjaiban nem szólalt meg nyilvánosan, most azonban közleményében búcsúzott a színésznőtől: „Amikor meghallottam a hírt, megdöbbentem. Diane a társam volt, a barátom, aki boldogságot hozott az életembe, és több alkalommal is hatásal volt arra, milyen irányt vesz az életem” – írta Pacino. „Bár több mint harminc év telt el azóta, hogy együtt voltunk, az emlékek élénken élnek bennem. Most, hogy elment, ezek a pillanatok fájdalmas mégis megható emlékekként térnek vissza.”

Al Pacino és Diane Keaton

Forrás: Moviepix

Al Pacino Diane Keatonról: „A szívemben mindig repülni fog”

„Korlátok nélkül élt. Mindenhez, amihez hozzáért, hozzátette a saját különleges energiáját. Ajtókat nyitott mások előtt, generációkat inspirált, és megtestesítette azt az egyszeri, különleges ajándékot, amit csak nagyon kevesek hordoznak magukban” – folytatta, majd külön is kiemelte Diane Keaton színészi tehetségét: „A képernyőn mágnesként hatott. Egyszerre volt viharos és finom, villámlás és gyengédség. Csodálatos volt. A színészet az ő művészete volt. Az emberek emlékezni fognak rá. Olyan lenyomatot hagyott maga után, ami nem halványul. Megállíthatatlan volt, kitartó, és mindenekelőtt mélyen emberi.”

A búcsúüzenetét megható mondatokkal zárta: „Repülni tudott – és a szívemben mindig repülni fog.”