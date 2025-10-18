Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 18., szombat Lukács

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Al Pacino megrendülten búcsúzik Diane Keatontól: közleményt adott ki egykori szerelme halála után

gyász Diane Keaton Hollywood Al Pacino
Virág Emília
2025.10.18.
Al Pacino mély fájdalommal emlékezett vissza egykori szerelmére, Diane Keatonra. A világhírű színész a Keresztapa-filmekben együtt játszott a színésznővel, ők alakították a Corleone házaspárt, Michaelt és Kayt – munkájuk film- és színháztörténeti jelentőségű.

Diane Keaton halálhíre mélyen megrázta Al Pacinót. A legendás színész éppen Párizsban forgatott Luc Bessonnal, amikor értesült a történtekről. A gyász első napjaiban nem szólalt meg nyilvánosan, most azonban közleményében búcsúzott a színésznőtől: „Amikor meghallottam a hírt, megdöbbentem. Diane a társam volt, a barátom, aki boldogságot hozott az életembe, és több alkalommal is hatásal volt arra, milyen irányt vesz az életem” – írta Pacino. „Bár több mint harminc év telt el azóta, hogy együtt voltunk, az emlékek élénken élnek bennem. Most, hogy elment, ezek a pillanatok fájdalmas mégis megható emlékekként térnek vissza.”

Al Pacino és Diane Keaton
Al Pacino és Diane Keaton 
Forrás: Moviepix

Al Pacino Diane Keatonról: „A szívemben mindig repülni fog”

„Korlátok nélkül élt. Mindenhez, amihez hozzáért, hozzátette a saját különleges energiáját. Ajtókat nyitott mások előtt, generációkat inspirált, és megtestesítette azt az egyszeri, különleges ajándékot, amit csak nagyon kevesek hordoznak magukban” – folytatta, majd külön is kiemelte Diane Keaton színészi tehetségét: „A képernyőn mágnesként hatott. Egyszerre volt viharos és finom, villámlás és gyengédség. Csodálatos volt. A színészet az ő művészete volt. Az emberek emlékezni fognak rá. Olyan lenyomatot hagyott maga után, ami nem halványul. Megállíthatatlan volt, kitartó, és mindenekelőtt mélyen emberi.”

A búcsúüzenetét megható mondatokkal zárta: „Repülni tudott – és a szívemben mindig repülni fog.”

Nicole Kidmant rágódik a váláson: „Minden okkal történik"

Nicole Kidman szeptember 30-án hivatalosan is beadta a válókeresetet Keith Urban ellen Nashville-ben, ezzel véget vetve csaknem két évtizedes házasságuknak. Bár a hír megrázta a rajongókat, az Oscar-díjas színésznő belső források szerint kiegyensúlyozottan, és pozitívan áll a történtekhez.

XIV. Leó pápa családja tele van híreségekkel: ezek a celebek a rokonai - VIDEÓ

A New York Times családfakutatása azt vizsgálta, hogy az új pápa milyen felmenőkkel büszkélkedhet. Arra azonban nem számítottak, hogy XIV. Leó celebekkel is rokonságban áll.

Bella Hadid látványosan szenvedett a Victoria’s Secret kifutóján – a rajongók is kiszúrták, hogy valami nincs rendben

Bella Hadid rajongói aggódni kezdtek, amikor a modell a Victoria’s Secret idei divatbemutatójának fináléjában a szokásosnál lassabban és megfontoltabban sétált a kifutón. Most tisztázta, mi állt a háttérben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu