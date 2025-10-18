Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Horrorplasztika: 45 kiló zsírt fecskendeztetett a hátsójába a szerb modell, hogy övé legyen a világ legnagyobb feneke

Instagram/NatashaCrown -
modell plasztika fenékplasztika
Nagy Kata
2025.10.18.
Minden pénzét plasztika műtétekre költi az a szerb modell, aki már 45 kilónyi extra zsírt cipel a fenekében annak reményében, hogy egy nap övé lesz a világ legnagyobb feneke.

Natasha Crown 27 évesen már több mint 44 millió forintnak megfelelő összeget költött plasztikai beavatkozásokra. 

plasztika
További műtétekre készül a plasztika királynője
Forrás: Instagram/NatashaCrown 

A plasztikafüggő modellnek esze ágában sincs leállni 

A szerb Natasha Crorwn egy igazán magasztos célt tűzött ki maga elé: szeretné, hogy egy napon övé lenne a világ legnagyobb feneke. 

Persze ezt nem kőkemény edzéssel és egészséges életmóddal próbálja elérni, helyette inkább töménytelen pénzt költ plasztikai műtétekre, hogy végeredményben úgy nézzen ki, mint egy amorf rajzfilmfigura, aki potrohot növesztett.

A megkérdőjelezhető pénzügyi forrásból finanszírozott beavatkozásokra már több mint 44 millió forintot költött el a fiatal nő, aki bár már 5 műtéten átesett, még tervez párat.

Szerinte ugyanis már közel áll ahhoz, hogy elérje a tökéletes női testet, ami attól szép, hogy minden dús rajta: nem meglepő hát, hogy ha le tudjuk venni a szemünket a gigantikus hátsójától, láthatjuk, hogy egyéb testrészeivel kapcsolatban is hajlamos túlzásokba esni.

 Ennek ellenére Natasha élvezi az idomait és állítása szerint egyáltalán nem megterhelő, hogy 45 kiló felesleget kell cipelnie a hátsóján.

Igaz, gyakran nekimegy dolgoknak és az emberek folyamatosan megbámulják, de szerinte ez csekély ár a közel tökéletes külsőért. 

Még az sem tántorítja el, hogy a brazil fenékplasztika az egyik legfájdalmasabb beavatkozás és egyáltalán nem veszélytelen: itt a legmagasabb a halálozási arány a szövődményeknek köszönhetően és a gyógyulási folyamat is elképesztően hosszú. A fenékplasztika mellett Natasha még a melleit és az ajkait is megnagyobbította, illetve többször botoxoltatott már az arcába is.

