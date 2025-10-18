Jean-Claude Van Damme 65 éves, de még mindig bárkit leterít egy pörgőrúgással

Ma 65 éves Jean-Claude Van Damme, aki harcművészből és balett-táncosból lett a ’80-as–’90-es évek akciófilm-legendája, és több generáció popkulturális ikonja. Európa Chuck Norrisa a hetvenhez közel is csúcsformában van, és még mindig képes bárkit leteríteni egy 360 fokos pörgőrúgással. A Brüsszelből indult, belga származású srác Hollywood elitjébe vezető útján nemcsak a filmbéli rosszfiúkkal kellett megküzdenie: függőség, bipoláris zavar, hatalmas bukások, majd látványos visszatérések tarkították a karrierjét. Színészként híres volt a még a harcművészek körében is ritka rugalmasságáról, és arról, hogy képes teljes spárgát csinálni mutatványai közben.

Jean-Claude Van Damme még mindig csúcsformában van

Forrás: Shutterstock

Jean-Claude Van Damme sportolóként kezdte a pályafutását

Jean-Claude Camille François Van Varenberg néven jött világra 1960. október 18-án Brüsszelben, egy flamand–vallon család gyermekeként. Apja könyvelő és virágüzlet-tulajdonos volt, ő maga pedig tízévesen kezdett küzdősportolni, karatéban eljutott a fekete övig és az Európai Profi Karate Szövetség középsúlyú bajnoki címéig. A testépítésben is jeleskedett: elnyerte a Mr. Belgium címet, sőt, öt évig balettezett is, ami szerinte a legkeményebb sport, bárki bármit is gondoljon róla.

A siker nem magától jött

Jean-Claude sikerének titka az ambiciózus hozzáállása az élethez: már tizennyolc évesen a saját edzőtermét, a Californiát vezette Brüsszelben, amellyel egy újságcikk szerint havonta 15 ezer dollárt is megkeresett. Közben folyamatosan vállalt el mindenféle statisztamunkákat. Filmvásznon először 1984-ben a francia Rue Barbare című filmben, majd a Mindörökké Monaco című produkcióban szerepelt, és ezen felbuzdulva, a biztos megélhetést feladva eladta a konditermét, és még ebben az évben Hongkongba költözött, hogy ott képezze magát tovább harcművészetekből. Egy évet töltött ott, majd Amerikába vette az irányt, hogy színészként dolgozzon.

Hollywood meghódítása nem volt egy fáklyás menet

Amerikába megérkezve karrierje elég nehezen indult be: miután eladta brüsszeli edzőtermét, a pénzét – kivéve kétezer dollárt (mai értéken kb. 800 ezer Ft-ot) – egy európai bankban tartotta, így Los Angelesben gyakorlatilag földönfutóként kezdett új életet. Hogy ne őrüljön bele a kilátástalanságba, az edzés volt a mentsvára: minden este futni járt, majd edzett a legendás Gold’s Gymben, ahol később edzői állást kapott. Ez a rutin tartotta életben. Még évekig volt kénytelen bérelt autókban aludni és alkalmi munkákból élni, de szorgalmasan építette az utat a filmsztárság felé. Többek között ültetőként, pizzafutárként és taxisként is dolgozott, majd teljesen véletlenül kidobóember lett Chuck Norris az egyik bárjában, akivel az évek alatt összebarátkozott.