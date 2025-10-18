Jean-Claude Van Damme 65 éves, de még mindig bárkit leterít egy pörgőrúgással

Ma 65 éves Jean-Claude Van Damme, aki harcművészből és balett-táncosból lett a ’80-as–’90-es évek akciófilm-legendája, és több generáció popkulturális ikonja. Európa Chuck Norrisa a hetvenhez közel is csúcsformában van, és még mindig képes bárkit leteríteni egy 360 fokos pörgőrúgással. A Brüsszelből indult, belga származású srác Hollywood elitjébe vezető útján nemcsak a filmbéli rosszfiúkkal kellett megküzdenie: függőség, bipoláris zavar, hatalmas bukások, majd látványos visszatérések tarkították a karrierjét. Színészként híres volt a még a harcművészek körében is ritka rugalmasságáról, és arról, hogy képes teljes spárgát csinálni mutatványai közben.
Jean-Claude Van Damme sportolóként kezdte a pályafutását
Jean-Claude Camille François Van Varenberg néven jött világra 1960. október 18-án Brüsszelben, egy flamand–vallon család gyermekeként. Apja könyvelő és virágüzlet-tulajdonos volt, ő maga pedig tízévesen kezdett küzdősportolni, karatéban eljutott a fekete övig és az Európai Profi Karate Szövetség középsúlyú bajnoki címéig. A testépítésben is jeleskedett: elnyerte a Mr. Belgium címet, sőt, öt évig balettezett is, ami szerinte a legkeményebb sport, bárki bármit is gondoljon róla.
A siker nem magától jött
Jean-Claude sikerének titka az ambiciózus hozzáállása az élethez: már tizennyolc évesen a saját edzőtermét, a Californiát vezette Brüsszelben, amellyel egy újságcikk szerint havonta 15 ezer dollárt is megkeresett. Közben folyamatosan vállalt el mindenféle statisztamunkákat. Filmvásznon először 1984-ben a francia Rue Barbare című filmben, majd a Mindörökké Monaco című produkcióban szerepelt, és ezen felbuzdulva, a biztos megélhetést feladva eladta a konditermét, és még ebben az évben Hongkongba költözött, hogy ott képezze magát tovább harcművészetekből. Egy évet töltött ott, majd Amerikába vette az irányt, hogy színészként dolgozzon.
Hollywood meghódítása nem volt egy fáklyás menet
Amerikába megérkezve karrierje elég nehezen indult be: miután eladta brüsszeli edzőtermét, a pénzét – kivéve kétezer dollárt (mai értéken kb. 800 ezer Ft-ot) – egy európai bankban tartotta, így Los Angelesben gyakorlatilag földönfutóként kezdett új életet. Hogy ne őrüljön bele a kilátástalanságba, az edzés volt a mentsvára: minden este futni járt, majd edzett a legendás Gold’s Gymben, ahol később edzői állást kapott. Ez a rutin tartotta életben. Még évekig volt kénytelen bérelt autókban aludni és alkalmi munkákból élni, de szorgalmasan építette az utat a filmsztárság felé. Többek között ültetőként, pizzafutárként és taxisként is dolgozott, majd teljesen véletlenül kidobóember lett Chuck Norris az egyik bárjában, akivel az évek alatt összebarátkozott.
Megszállottan böngészte az apróhirdetéseket statiszta szerepek után kutatva, és rendkívül kreatív módszert használt arra, hogy bejusson a stúdiókba: azt találta ki, hogy ő egy olyan brüsszeli színész, akinek „hongkongi befektetője” van. Persze ez a befektető egy barátja volt, akit vitt magával a meghallgatásokra. Ő eljátszotta, hogy rengeteg pénze van és szívesen beszállna a produkcióba, ha Jean-Claude szerepelhet a filmben. A trükk működött: hirtelen mindenki visszahívta és rengeteg szerepet így kapott meg. Még annak ellenére is, hogy amikor fizetni kellett volna, a befektető felszívódott. Nem akart senkit átverni, csak esélyt akart arra, hogy nevet szerezzen magának. Ennek köszönhetően tűnhetett fel háttérszereplőként a Breakin' egyik breaktánc jelenetében, majd 1985-ben mellékszereplőként, Ivan Krushensky-t játszotta a Karate tigris 1. – Nincs irgalom című filmben, a főszereplő, Kurt McKinney oldalán.
Később Chuck Norris meghívta egy kisebb szerepre az Ütközetben eltűnt című filmbe, és innen már egyenes volt az út a sztárság felé. 1988-at írtunk, amikor végre sikerült betörnie Hollywoodba a Véres játék (Bloodsport) főszereplőjeként. 1988-ban Arany Málna díjra jelölték a kritikusok szerint a filmben nyújtott borzalmas színészi játéka miatt. Ennek ellenére a film nemcsak, hogy kasszasiker lett, de elindította az akcióhősök aranykorát is.
Az aranykorszak
A 80-as évek végétől kezdve évente jelentek meg az ő nevével fémjelzett akciófilmek, amelyek többsége csak a videótékák polcaira jutott el. Ennek ellenére Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone mellett ő volt az egyik legikonikusabb alakja ennek a korszaknak. Karrierjének érdekessége, hogy harcművész múlta miatt számos filmjében ő felelt a harci jelenetek koreográfiájáért is. Filmográfiájából látható, hogy gyakran dolgozott együtt elismert külföldi rendezőkkel, mint például Sheldon Lettich, Ringo Lam vagy Mabrouk El Mechri, és több olyan filmje is van, amelynek ő volt a producere és rendezője is. A leghíresebb ezek közül a 1996-ban forgatott Kalandor. Filmjei világszerte sikert arattak, és darabonként egymilliárd dollár feletti bevételt hoztak. A hatalmas pörgés nem tett jót a mentális egészségének és a magánéletének: bipoláris zavarral diagnosztizálták, és azóta túl van egy váláson, továbbá pár elvonón is. Drogfüggősége is legendás: például a Harc a végsőkig (Street Fighter) forgatása alatt heti 4000 dollár (mai árfolyamon egymillió forint) értékű kokaint fogyasztott el.
Több színészet, kevesebb akció
A 2000-es években Jean-Claude Van Damme megpróbált kijönni az akcióhős skatulyából és elkezdett még inkább színészként működni. Olyan szerepeket kezdett elvállalni, amelyek tényleg kihívást jelentettek számára. Ebbe a sorba illik a Maga a pokol című börtöndráma is, amelyben sokak szerint karrierje legjobb alakítását nyújtotta.
Mit csinál mostanában?
Jean-Claude Van Damme ma is aktív, és nem úgy tűnik, mintha visszavonulót akarna fújni. A 2010-es években a VHS koránk hőse önéletrajzi ihletésű filmjével, a JCVD-vel, illetve a Feláldozhatók 2-vel tért vissza a mainstreamhez. Kipróbálta magát szinkronszínészként is a Zootropolisban, és most már a streaming platformokat is meghódítja: 2024-ben egy Interpollal szövetkező ügynököt alakított a Elnyel a sötétség (Darkness of Man) című akcióthrillerben, idén pedig megjelent új filmje, a Több mint kertész (The Gardener), amelyben egy látszólag hétköznapi kertészt játszik, aki egy állami összeesküvés kellős közepén találja magát.
Közben a videójátékok világába is betört: a Hitman különkiadásában saját karaktert kapott, és az A24 stúdió állítólag a Véres játék (Bloodsport) újraindítását is vele tervezi. Úgy tűnik, Van Damme továbbra is dolgozik, utazik, és a jelek szerint még mindig hisz abban, hogy a harc sosem ér véget, csak új formát ölt.