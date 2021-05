Ha azon gondolkodunk, hogy futásnak eredünk, talán nem is választhatnánk jobb időszakot erre, mint a tavasz és a nyár. Hiszen ilyenkor akár kora hajnali órákban, és késő esti órákban is futhatunk a szabadban, legyen az erdő vagy akár egy szabadtéri futópálya.

Ám a kezdő futók a legtöbb esetben sajnos nem tudják, hogy mennyit és milyen tempóban fussanak. Sokan megfeledkeznek a fokozatosságról, és elkövetik a futással kapcsolatos leggyakoribb hibát, szinte azonnal gyors tempóban hosszú távokat akarnak futni. De mivel ezt az első hetekben még lehetetlen elérni a sikerélmények helyett kudarcokkal kell szembenézniük. Úgy, ahogy a legtöbb sportágban a futásban is a fokozatosság elve az aranyszabály.

Azoknak, akik még teljesen kezdők, de szeretnének rendszeres futókká válni érdemes személyi futóedzővel kezdeni az első hónapokat. Sokan azt hiszik, hogy a futáshoz nem kell semmi más, csak egy megfelelő cipő és kellő elszántság. Az edző szó hallatán pedig a legtöbben az edzőtermi edzőkre gondolnak. Gondoljunk csak bele, ha a súlyzók helyes használatához segítségre van szükségünk, akkor egyértelmű, hogy a megfelelő kardió edzéshez is.

A futóedző legelső feladata az, hogy felmérje a futni vágyó állapotát és az első alkalmakkor olyan tempót diktáljon neki, ahol még nem zihál a lélegzete. Ráadásul a futás közben a séta is abszolút megengedett dolog, hiszen az addig ismeretlen terhelés szinte sokként éri a szervezetet. A nagyobb túlsúllyal rendelkezőknek, az első néhány hétben csak a tempós séta javasolt, hiszen már az is olyan magas pulzust biztosít, ami lehetővé teszi a zsírégetést.

A futáshoz nagyon fontos a megbízható eszközök beszerzése, ebben is mindenképpen ki kell kérni a segítő véleményét, hiszen ha nem a számunkra legmegfelelőbb cipőben indulunk, útnak gyakran előfordulhat, hogy súlyos ízületi, térd sérüléseket szenvedhetünk. Ha elsősorban a zsírégetés a cél, akkor már megtaláljuk azokat az edző szetteket is, amelyeknek az anyaga hatékonyabbá teszi az izzadást.

A futóedzések alatt, nagyon fontos elsajátítani a megfelelő légzési technikát, hiszen a helytelen légzés súlyos rekeszizom problémákat okozhat. Hasonló fontossággal bír a pulzus egyenletes megemelése és szinten tartása is. A futóedző éppen azért is nagyon fontos, mert az ő instrukcióit követve elkerülhetjük azt, hogy hirtelen túl nagy terhelésnek legyen kitéve a tüdőnk és az izomzatunk, ami nagymértékben károsíthatja a porcok és ínszalagok állapotát is.

A fokozatosságot mellett a elengedhetetlen bemelegítés is, számtalan boka és térdsérülés kerülhető el akkor, ha megfelelően bemelegített izmokkal és ízületekkel indulunk útnak.

A futásnak és a futásban való fejlődésnek a titka a rendszerességben rejlik.

Kezdőként minimum hetente kétszer, legalább fél órát fussunk, így nem csak hozzászokunk a rendszeres terheléshez, de néhány hét után már emelni is tudjuk a heti adagot. Azért is fontos minimum fél órát szánni a futásra, mert az első tizenöt perc csak arra elegendő, hogy felébredjen a szervezet és elkezdődjön a zsírégetés.

Amit pedig semmiképpen se hagyjunk ki még akkor sem, ha edzés után rohannunk kellene gyerekekért az oviba, az a nyújtás. Ez talán még a bemelegítésnél is sokkal fontosabb, hiszen a láb és hát izmainak lenyújtása segít a regerációban, sőt abban is, hogy helyes legyen a tartásunk.

A futás azért is közkedvelt sport, mert tényleg bárhol és bármikor végezhető, és ha, már rutinosak vagyunk benne, tényleg csak egy megfelelő cipő kell hozzá. Nagyon fontos, hogy soha ne fussunk olyan régi kitaposott cipőben, ami nem fogja kellőképpen a bokánkat.