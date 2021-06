A negyedik hónapban jár Berki Krisztián kedvese, Mazsi, akinek már szépen kerekedik a pocakja. Ám a kismama egyik nap igencsak megijedt, amikor erős hasi fájdalmakat tapasztalt. Szerencsére két szakember is a rendelkezésére áll, akiket bármikor hívhat.

"Őszinte leszek kicsit megijedtem tegnap, hívtam is rögtön Annát és Timit is mivel szúrt a hasam és csak pingvin üzemmódban tudtam sétálni, de ha álltam, elmúlt ez a szúrás és fájdalom. A méhem növekedésbe kezdett, a méhszalagok folyamatosan nyúlnak, a gyomor feljebb kerül és a belek is más helyre kerülnek, hisz gyermekünknek szüksége van a helyre. Tudtátok, hogy a méh ilyenkor közel 500 szorosára nő az eredeti méretéhez képest? Utasítást is kaptam, hogy tessék kicsit lassítani, feküdni és lábakat felpolcolni, és magnézium!" – mesélte Mazsi követőinek az Instagram-oldalán.

Szerencsére minden rendben van vele és a babával is, és hozzátette igyekszik többet pihenni, ám ez nem mindig egyszerű.