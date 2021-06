Néhány évvel ezelőtt még teljes tabunak számított a férfiak körében a plasztikáztatás, azonban mára már egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban is. Dr. Urszán Albert plasztikai sebész elárulta, mely beavatkozások kérik a leggyakrabban a férfiak.

A Life TV reggeli műsorában, az Ébredj velünkben volt vendég Dr. Urszán Albert plasztikai sebész, aki elárulta, hogy némely plasztikai beavatkozások igencsak népszerűek a férfiak körében.

"A férfiaknál az úgynevezett gynecomastia, ami egy görög eredetű szó, a női mell, az gyakrabban fordul elő, régebben nem csak sportolóknál, testépítőknél is amatőr szinten, amikor tesztoszteront adtak be maguknak és az emlőbe egy csomó keletkezett és ez a csomó a későbbiekben problémát okozhatott" - magyarázta a plasztikai sebész.

Ez a csomó pubertás korban is előfordulhat, hiszen mindkét nemben megtalálhatóak férfi és női nemi hormonok is. Előfordul, hogy valaki érzékenyebb a női nemi hormonra, a mirigyállománya elkezd növekedni, amit még zsírréteg is körbeölel, ami sok férfi számára zavaró tud lenni.

Manapság rengetegen küzdenek a "nőies mell" problémával, ez a legggyakoribb, ami miatt kés alá fekszenek.