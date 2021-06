Terhessége utolsó heteihez érkezett Sáfrány Emese. A hirtelen jött kánikula megviseli a kismamát, ráadásul légszomjjal is küzd.

Sárvány Emese kisfia hamarosan megszületik, ám a kismama nem várt problémákkal szembesült a terhessége utolsó heteiben. Nagyon megviseli a kánikula, ráadául légszomjjal küzd, egyre jobban nyomja a baba a rekeszizmait és a tüdejét.



"A kisfiam már be van fordulva a szülőcsatornába, így most már a bordáimat szokta rugdosni. Alapvetően természetes szülést tervezek, de lélekben felkészültem más lehetőségekre is" - mondta a Borsnak Emese, aki már nagyon várja, hogy végre a karjában tarthassa a kis Nolent.