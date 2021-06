Mindenkit megdöbbentett a hír, miszerint Marsi Anikó és Palik László lezárták a kapcsolatukat. Az Exatlon Hungary műsorvezetője már el is költözött a családi házból. Ugyan megpróbáták megmenteni a kapcsolatukat, nem sikerült. Marsi Anikó a válási papírokkal egyenesen Dominikára utazott. Ezzel szemben váratlan fordulat az, ami most derült ki: mégsem zárják le hivatalosan a házasságukat.

"Nem arról van szó, hogy kibékülnek, csupán csak arról, hogy feleslegesnek érzik elindítani a jogi procedúrát. Lacinak ez a harmadik házassága, egyhamar nem fog újra megnősülni. Anikónak pedig nem fontos a válás, hiszen a legfontosabb kérdésben, a gyerekek felügyeleti jogában megegyeztek" - mondta a Blikknek egy informátor. Kiderült azt is, hogy Anikó nem vitt válási papírokat Dominikára. "Rendszeresen beszélgetünk, nyilván az utóbbi napok pletykái is szóba kerülnek, ilyenkor és mivel Anikó egy nagyon kedves és nyitott nő, nem titkolja el előttem a részleteket. Nem igaz az, hogy Anikó már válási papírokkal érkezett Dominikára! Ő mindössze annyit kért Lacitól, hogy amikor hazajönnek, már ne költözzön haza, válásról szó sem volt" - állítja a bennfentes. Hozzátette, azért sem fontos a válás számukra, mert nincsen közös vagyon, amit el kellene osztani.