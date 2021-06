A sztároknak a forgatásokon gyakran nem éppen hétköznapi szituációkkal kell szembenézniük, sőt egyes jelentek igencsak veszélyesek lehetnek. Hiába tesz meg a stáb mindent a biztonságuk érdekében, még így is történhetnek balesetek. Még az edzett Jennifer Lawrence és az izmos testű Channing Tatum sem úszta meg sérülések nélkül. Összegyűjtöttük, milyen balesetek érték a hírességeket ismert filmjeik forgatásán.

Channing Tatum – Magic Mike

Nem gondoltuk volna, hogy a Magic Mike forró jelenetei milyen komoly veszélyeket rejtettek, és nem csak a nők vérnyomására nézve. Channing Tatum ugyanis súlyosan megsérült, amikor össze kellett törnie egy tükröt a fejével. Természetesen nem valódi tükör volt, hanem egy speciális anyagból készült kellék, de a jelenet így is balul sült el. Arra ugyanis senki sem számított, hogy a színész akkora erővel fejeli meg, hogy még a fal is betörik mögötte. Channing Tatum fejéből pedig ömlött a vér, azonnal el kellett látni a sérüléseit.

Nicole Kidman - Moulin Rouge

A Moulin Rouge forgatása Nicole Kidman számára nem csak a csillogásról, a szép ruhákról és a romantikus jelenetekről szólt. A színésznő ugyanis egy táncjelent során elesett, mert filmbeli partnere Ewan MacGregor nem tudta elkapni időben. Nicole Kidman pedig annyira szerencsétlenül ért földet, hogy eltört a bordája. A rendező pihenőre küldte a színésznőt, ám ő nem volt hajlandó leállni, és folytatta a forgatást. Csakhogy amikor felvette a fűzőjét, azt túlságosan szorosra húzták, így ismét eltört az éppen gyógyuló bordája.

Jennifer Lawrence - Éhezők viadala

Komoly veszélybe került Jennifer Lawrenceaz Éhezők Viadala forgatásán, akár tragédiával is végződhetett volna a baki. A filmben számtalan veszélyes jelenet kapott helyet, ám meglepő módon mégsem a nyilak vagy a fáramászás miatt sérült meg a színésznő. A bajt egy tönkrement ködgép okozta! A stáb egy alagútban forgatott, amikor egyszer csak a masina elkezdte magából ontani a füstöt, a színésznő és a kollégái pedig szabályosan fuldokolni kezdtek. Ráadásul semmit sem láttak, Jennifer pedig eltűnt a füstben. Mindenki pánikba esett, kétségbeesetten kiabáltak az alagút végén álló rendezőnek, hogy kapcsolják ki a gépet. Szerencsére ez sikerült is, és végül megtalálták Jennifert, aki láthatóan nagyon rossz állapotban volt: reszketett és szédült.

Szegény Jennifer a második rész, az Éhezők viadala: Futótűz forgatásán sem úszta meg, ugyanis annyit volt víz alatt, hogy egyik fülére megsüketült átmenetileg, ráadásul a dobhártyája is beszakadt egy vízsugár miatt.

Isla Fisher - Szemfényvesztők

A sztár ugyan nem sérült meg, de kis híján belehalt az egyik forgatási jelenetbe a Szemfényvesztők című film készülése közben. Az egyik trükk során ugyanis egy hatalmas akváriumba kerül leláncolva, amit aztán elárasztanak a piranhák, de persze ő még előtte kiszabadul. Csakhogy ez nem ment olyan könnyen, ugyanis a láncok összegabalyodtak, és nem sikerült kioldania azokat, Miközben kétségbeesve próbált kiszabadulni, a stáb végig azt hitte, hogy csak színészkedik, és észre sem vették, hogy igazából bajban van.

„Senkinek nem esett le, hogy mindez valódi, és tényleg az életemért küzdök" – mesélt Isla Fisher később az életveszélyes jelenetről.

Halle Berry – Gothika

A színésznőnek egy kollégája okozott komolyabb sérülést, persze akaratán kívül. Halle Berrya Gothika című film forgatásán Robert Downey Jr-ral dulakodott az egyik jelenetben. Csakhogy a színész annyira beleélte magát a szerepébe, hogy véletlenül eltörte Berry karját, ráadásul három helyen is. Ezért az egész forgatást le kellett állítani egy hónapra, azután pedig el kellett rejteni a sztár karrögzítőjét a többi jelenetnél.