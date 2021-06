Soltész Rezső életében felesége, Judit volt a legnagyobb ajándék. Elvesztése óta nem talált magának új párt, és nem is akar: ő még mindig vele van, és bár tudja, hogy nem, de azért reméli, hogy találkozhatnak még.

"Gyönyörű lány volt, én pedig halálosan szerelmes lettem bele. 56 évig voltunk együtt, és ez a szerelem a mai napig tart. Most is vele vagyok, senkit nem engedek a közelembe, élek abban a lakásban, ahol Judittal éltünk, szoktam vele beszélgetni, mindent elmondok neki. Nemigen voltak, vannak barátaim, nem jártam, jártunk bulikba, társaságba, mi egymás legjobb barátai voltunk. Judit nekem az élet nagy ajándéka volt" - árulta el a Best Magazinnak Soltész Rezső, akinek imádott felesége 2019-ben, hosszú betegség után távozott az élők sorából. Judit nem akarta, hogy az énekes egyedül maradjon, de Soltész Rezső nem tudja elkézelni az életét mással, hiába bombázzák szerelmes üzenetekkel.

Szó szerint azt mondta, találjak magamnak valakit. De ez képtelenség. Én mindent Juditnak köszönhetek, a sikereimet, a gyerekeimet, a boldogságomat, az életemet, olyan hátországot teremtett, mai nélkül képtelen lettem volna élni. Vágytam családra, hogy mindig legyen hová hazamenni, és ő ezt megteremtette" - mondta.

"Nekem minden reggel ajándék, így élek. Szeretném hinni, hogy egyszer még találkozhatunk, de tudom, sajnos ez lehetetlen" - árulta el Soltész Rezső.