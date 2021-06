A Bud Spencer filmekért az összes korosztály ugyanúgy rajong. Már a kisgyerekek is tudják kívülről a Kincs, ami nincs legtöbb vicces monológját. Magyarországon különösen nagy rajongótábora volt a filmekne, és a színészeknek, ezért még ma is felfoghatatlan, hogy Bud Spencer már nincs közöttünk.

Halálának ötödik évfordulóján, június 27-én egyedülálló múzeum nyílik a német fővárosban. Az ide látogató rajongók, több mint 300 kiállítási darabot láthatnak Carlo Pedersoli személyes dokumentumai közül. A galéria azért izgalmas, mert időrendi sorrendben követi végig a színész életét - írta a Bild.

A dokumentumok mellett, olyan ikonikus tárgyak is megcsodálhatóak lesznek, mint az És megint dühbe jövünk című klasszikusból ismert flipper-automata, vagy a híres fagyi-kocsi is amiből„A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt".

„Apu egy olyan ember volt, aki csurig volt boldogsággal, szabadsággal és pozitivitással" – fogalmazott a színész lánya Christiana Pedersoli.

„Különösen jól esik a családunknak, hogy aput nemcsak színészként szerették, hanem olyan emberként is, aki mindig kedves és szeretetteljes. Számunkra ő elsősorban édesapa volt" – tette hozzá a másik lánya, Diamante Pedersoli.