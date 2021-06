Britney Spears 2008 óta édesapja gyámsága alatt áll, ami azt jelenti, hogy a férfi egész életét, karrierjét és több millió dolláros vagyonát is az ellenőrzése alatt tartja.

A popsztár ügyében további tárgyalások várhatóak, június 23-án pedig megtörik a jég, ugyanis 2008 óta először Britney Spears is felszólal majd. Az énekesnő a tavaly nyáron benyújtott bírósági kérelmében fejezte ki kívánságát, hogy szeretné módosítani a gyámság feltételeit. A meghallgatás fordulatot jelenthet Britney Spears egyre bonyoltabb és sokak által vitatott ügyében - írja a The New York Times.

Britney Spears évek óta nem adott interjút, és a bíróságon sem szólalt fel. Az egyetlen kommunikációs csatornája a közösségi média. Instagram oldalán gyakran oszt meg fotókat, videókat és hosszú bejegyzéseket, de a rajongók sok esetben azt gyanítják, hogy valójában ezek sem mindig az ő gondolatai.