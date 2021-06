A legtöbb ember szereti, ha virágok díszítik az erkélyét, de akkor se csüggedjünk, ha nincs erkélyünk, mert a legtöbb növény benti tárolásra is tökéletesen alkalmas. A nagyvárosi emberek visszavágyódása a természetbe leginkább a növényeken keresztül mutatkozik meg.

A lakásunkban lévő növények pozitív hatással vannak hangulatunkra, ráadásul otthonunk ékkövei is lehetnek.

A beltéri növényeknek rengeteg pozitív hatásuk van. Nemcsak tisztábbá varázsolják a levegőt, de általuk csökken a zajszint és a stressz is.

A növények nemcsak szénmonoxidot vesznek fel légzés közben, de a levegőt is tisztítják, így képesek annak szennyezőanyag tartalmát csökkenteni.

Talán nem is vagyunk annak tudatában, hogy lakásainkban mennyi vegyi anyag található. Ilyenek például a benzol, az ammónia vagy a formaldehid, ami rendkívül károsan hathat.



Légtisztító funkcióval rendelkezik például a vitorlavirág, amely az egyik legkönnyebben tartható szobanövény. Folyamatosan virágzik, és ha megfelelően gondozzuk, nagyon hálás tud lenni. Emiatt erősen javasolt a lakásban való tartása. A túl sok napfénytől megbarnul a virága, de ha kevés napfényhez jut, akkor pedig nem virágzik rendesen. Legjobb helyet számára a félárnyékos hely jelenti. Az ideális szobahőmérséklet a 18-25 fok között mozog. Talaját nyirkosan kell hagyni, és szobahőmérsékletű vízzel kell öntöznünk. Sokan ódzkodnak attól, hogy növényeiket a hálószobában tartsák. Ez alól kivétel lehet a vitorlavirág, melyet a hálószobánkban is tarthatunk, semmilyen negatív hatása nem lesz a szervezetünkre. Remek kiegészítője lehet még az irodánknak is.

Fontos azonban figyelembe venni, hogy lakásunk milyen fényviszonyokkal rendelkezik és természetesen a növényeink szükségleteit sem árt szem előtt tartani.

Amennyiben lakásunk nem rendelkezik elegendő fénnyel, ennek megfelelően kell kiválasztani azokat a szobanövényeket, amelyek mérsékelt fényigényűek.

Az ideális szobanövénynek a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük: fontos a gyökérzet a növény kiválasztásakor. Az egészséges gyökerek világosak és vastagok, tolerálják a kevés fényt, ellenállóak a kártevőkkel szemben és nem nőnek nagyra.



A Vénuszfodorka így tehát jó választás lehet, hiszen tökéletesen megvan félárnyékos helyen is, és egész évben 20 fokos talaj és levegőhőmérsékletet igényel. Szobahőmérsékletű vízzel kell locsolni, de nagyon érzékeny a kiszáradásra, valamint a túlöntözésre is, így fokozottan ügyeljünk a gondozására. A fűtési szezonban permetezzük gyakran, és gondoskodjunk a párásításáról is. Amennyiben nagyobb növényünk van, azt tavasszal mindenképpen ültessük át virágföldbe.

Nagyon különleges kúszónövény a kapaszkodó fikusz, melynek nemcsak neve adja különlegességét, hanem hogy a fürdőszobák ékköve, mert nagyon jól bírja a párás környezetet. Szerencsére fényigénye sem nagy, így nem kell azon aggódni, hogy esetleg ne bírná a fürdőszobai körülményeket, mert ez a növény éppen oda való. Viszont ami miatt érdemes rá odafigyelni az az, hogy mivel kúszónövény, ezért ha hagyjuk felfutni valamelyik falfelületre, akkor könnyen leszedheti a falfestéket.