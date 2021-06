A koronavírus-járvány okozta korlátozások miatt a tavalyi évben sajnos a fesztiválokról is le kellett mondanunk. Így az ide nyáron megrendezett több napot átölelő bulikat már mindenki olyan izgatottan várja, mintha élete első partijára menne.

Éppen ezért most a legtöbben lelkesen tolonganak a fast fashion üzletekben, vagy a webáruházakban, hogy a nyári leárazásban megtalálják a számukra leginkább megfelelő, trendi, szexi ám mégis egyedi és kényelmes darabokat, amelyekben magabiztosan bulizhatnak a kedvenc bandájuk koncertjén.

A fesztivál szett mindenkori alapdarabja a sort, a haspóló, az atléta a kalap és a hosszú, kicsit a hippi és bohó stílust ötvöző maxi ruhák. A kiegészítők sem maradhatnak el, a virágkoszorúk, a csillogós tetoválások mintás kimonók, és napszemüvegek nélkül semmiképp se induljunk el otthonról. Természetesen arra is érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbelit, és táskát választunk a fesztivál szettünkhöz.

A cipő azért is nagyon fontos, mert több órán keresztül kényelmesnek és strapabírónak kell lennie, hiszen lássuk be, mindenkivel előfordult már, hogy véletlenül ugyan, de a tomboló tömegben ráléptek a lábára. Erre a legalkalmasabbak a vékony talpú, könnyű már bejáratott sportcipők, és persze a saruk, amik nem csak divatosak, de kényelmesek is ráadásul tuti, hogy nem lesz benne melegünk.

Ami a táskákat illeti fontos, hogy vagy olyan válasszunk, ami nem akadályoz minket a bulizásba, nem túl nagy, és nem is túl kicsi. Egy fesztiválon érdemes figyelembe venni, hogy csak a legszükségesebb holmikat vigyük magunkkal, amiket egy olyan kisméretű, jól zárható táskába tegyünk, amiből száz százalék, hogy nem fogunk elhagyni semmit. Óriási teret hódítanak most a derékra csatolható övtáskák, ezek nem csak szuperkényelmesek de nagyon trendik is, hiszen egy hosszú pólóruhán övként alkalmazva is szuper kombinációt alkotnak. De az ismét divatos hátizsákok is tökéletes célt szolgálnak.

Ha még nem tudod, hogy milyen újdonságokkal frissítsd az idei fesztivál szettedet kattints a képre és inspirálódj a Life.hu válogatásából!

Ha tetszett ez a cikk, az idei strand szettekről szóló összeállításunkat is érdemes megnézned!

Kattints a képre!