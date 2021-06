Ma, amikor a legtöbb trend arra bíztat minket, hogy fogadjuk el és szeressük magunkat úgy ahogy vagyunk, talán nem is kellene csodálkoznunk azon, hogy a plus size modellek mellett, szőrös nőkkel is találkozunk.

Hiszen a szőr egy teljesen természetes dolog, akár férfiakról, akár nőkről legyen szó. Az viszont egy íratlan szabály, hogy a nőknek nem illik szőrös lábbal, kézzel vagy hónaljjal mutatkozni.

Bethany Burgoyne viszont teljes mértékben szembemegy ezzel a filozófiával. A fiatal nő úgy gondolja, hogy a nőknek egyáltalán nem kellene szégyenkezni a szőrzetük miatt.

A 30 éves értelmiségi nő 27 éves volt, amikor elhatározta, hogy soha többet nem fogja szőrteleníteni a testét. Sokáig sértő és bántó megjegyzéseket kapott, de ma már ezek sem érdeklik. Büszkén mutatja meg a testét, amit szó szerint tetőtől talpig sűrű, sötét szőr borít.

Ha te is kíváncsi vagy a szőrös nőre, akinek a képeit a közösségi média tett híressé, kattints a képre, és nézd meg a galériánkat!