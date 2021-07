Börcsök Viktória több platformról is ismerős lehet: láthatjuk színésznőként, műsorvezetőként, a jégpályán remekelni vagy éppen a közösségi médiában. Az édesanya élvezi, hogy ennyi szerepben bizonyíthat a mindennapokban.

Börcsök Viktória műkorcsolyázóként kezdte a pályafutását, jelenleg a Nemzeti Jégszínház szólistája. Emellett műsorvezetőként, riporterként is láthatjuk őt a televíziók képernyőjént, több reklámfilmben és videoklipben is feltűnt már.

"Mindegyik "arcomat" szeretem, és mindig igyekszem azt "elővenni", amelyikre szükség van. A jégpályán természetesen műkorcsolyázó és oktató vagyok, az Instán influenszer, a YouTube-on vlogger, a kamera előtt a színésznő vagy műsorvezető arcomat húzom elő. Ha csak egy titulust kell mondani, akkor általában előadóművésznek mondom magam, ez teljesen lefedi a sok területet, amivel foglalkozom" - mesélte a MetropolnakViki.

Viki aktívan jelen van a közösségi médiában is, örül, hogy sok emberhez eljut a mondanivalója.

"El tudom mondani, hogy az anyaság nem egy rózsaszín felhő, el tudom mondani, hogy mindenkinek vannak rossz napjai, és azok, akik azt hiszik, másoknál minden szuper, nagyon is tévednek, és nincsenek egyedül. Azt, hogy senki sem tökéletes, nincs tökéletes test vagy tökéletes anya, és nem is kell, hogy legyen" - mondja.

"Számomra egy a lényeg: hogy önazonos legyek. Sosem vállalnék el olyan munkát, ami mellett nem tudok teljes mellszélességgel kiállni, például alkoholt jó pénzért sem reklámoznék. Viszont ingyen is odaállok olyan ügyek mellé, amelyek tényleg fontosak számomra, ilyen például a gyermekek védelme, az ő jólétük segítése" - részletezi az édesanya.

Viki barátnői segítségével Anyád hogy van?! címmel indított YouTube-csatornát.

"Amikor megszületett a kisfiam, Noel, sőt már a terhességem alatt kerestem olyan felületet, amik az anyagsáról szólnak, őszintén, de csak gyerekekkel kapcsolatos tartalmakat találtam. Aztán egy nehéz nap után kiborultam a férjemnek, hogy olyan szívesen elmondanám mindenkinek, hogy milyen is az élet egy újszülöttel, de úgy igazán, a valóságot, a cuki babatappancsokon és a babaillaton túl. Máté pedig abszolút támogatott ebben. Úgy vettem észre, hogy a közösségi médiában „anya anyának a farkasa", de az én követőim között nem így van. Azt gondolom ők is értékelik, hogy igyekszem a valóságot megmutatni nekik, és talán jobban is tudnak ezzel azonosulni" - tette hozzá.

