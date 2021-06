Bár Weisz Fanni és testvére, Gábor is átestek kiskorukban egy többórás műtéten, amely során implantátumot ültettek a fülükbe, kettejük közül csak Fanni hallhatja édesanyjuk hangját. Gábor ugyanis egy ütés miatt a műtét ellenére sem hall semmit.

A szépséges modell, Weisz Fanni még kislány volt, amikor átesett egy többórás műtéten, amelynek köszönhetően hosszú idő után végre hallhatta az édesanyja hangját. Fanni után testvére, Gábor is vállalkozott a műtétre, viszont egy szerencsétlen eset miatt azóta sem hall semmit.

"Hétéves voltam, amikor már Magyarországon is végeztek ilyen implantműtétet. Én voltam a hatvanharmadik, akin elvégezték a beavatkozást. Soha nem fogom elfelejteni, már hazavittek a kórházból, amikor otthon meghallottam, hogy csörög a telefon. A tesóm, aki szintén siket, elcsodálkozott és azonnal megkérdezte: Anya hangját is hallod? Mondtam, hogy igen, hallom és nagyon szép hangja van. Ekkor a bátyám eldöntötte, hogy ő is megműtteti magát" - mesélte a modell a Borsnak.

A műtét sikeres volt, de egy szerencsétlen pofon miatt Gábornak tönkrement a hallókészüléke.

"Tizenhárom éves volt, épphogy elkezdett hallani, amikor az iskolában kapott egy pofont és tönkrement a készüléke. Ha bekapcsolja, bántja az idegpályát a nyakában, olyan érzés, mintha megrázná az áram. Gábor emiatt egyáltalán nem beszél. Nehezebb helyzetben van, mint én, viszont több ország jelnyelvét ismeri, így állandóan külföldre utazik" - részletezte Fanni.