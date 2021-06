A vendéglátóhelyek idei listája arról tanuskodik, hogy a járvány nemhogy megtörte a tóparti vendéglátás lendületét, hanem stílusbeli sokszínűséget, kreativitást, ötletességet és új lendületet adott a legtöbb helynek - írja a Travelo.



Elnézve az ajánlásokat, az étlapok is változatosabbak lettek. Most már nem csak a hagyományos balatoni konyha és a helyi alapanyagokra épülő, újragondolt beach food van jelen, hanem a minőségi hamburgerezők, a BBQ és grillező helyek száma is növekedni kezdett.

Ha kíváncsi vagy arra, hol lehet a legjobb balatoni alapanyagakból készült ételeket fogyasztani - kattints IDE.

Az ajándék könyvecskét, ahogy korábban, most is a Magyar Konyha magazin mellé csomagolták. Az olvasók a kiadványban 65 új helyről is olvashatnak rövid, színes ajánlókat.