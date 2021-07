A Mike Moh által alakított Lee-t arrogánsnak mutatják be a 2019-es sikerfilmben. Azok, akik ismerték a néhai harcművészt, azok ezt a tulajdonságot cáfolták.

Az egyikőjük, aki különösen elégedetlen az ábrázolással, az nem más, mint Shannon Lee. Bruce Lee lánya elmondta, hogy megérti a jelenet mögötti érvelést, de mai napig kellemetlenül érzi magát, ha a moziban meghallja, hogy az emberek Bruce-on nevetnek. Shannon azt mondta, hogy "elkeserítő" volt látni, hogy apját

„egy arrogáns seggfejként mutatták be, aki ráadásul forrófejű is volt" - írja a Promotions.hu. Tarantino nem hagyta szó nélkül, hogy az ábrázolását kritizálják. "K*pják be" - ez a véleménye a kritizálókról.