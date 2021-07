Ahogy megírtuk , Olaszországba vitte születésnapján Schobert Norbi Rubint Rékát, akinek ezzel az úttal hatalmas vágya teljesült. Az ott készült képeket meg is mutatta követőinek, most pedig az edzőteremből posztolt.

"Edzés közben èrkezett a Szerelmemtől ez a gyönyörű csokor" - írta Réka a képhez...

... majd később egy videót is közzétett: "Az örömkönnyeimmel küzdve pakolgattam ma este a viràgokat ès a rengeteg meglepetèst, ajándékot, amit a Rozsnyai edzésről hazahoztam ... azt a határtalan szeretetet, amit ma este is kaptam Tőletek!!! Nincs annyi szív, amivel ki tudnàm fejezni azt, hogy mennyire SZERETLEK Titeket!!!" - fogalmazott a fitneszedző, aki edzettjeitől is kapott ajándékokat szülinapjára.