Az interjúban szó esett többek között a forgatásokról, a színészek által megformált karakterekről, azok kapcsolódásairól és a Balatonmeggyesen alakuló szerelemi szálakról is. De például az egyik nagy kérdés kapcsán, hogy ki lehet Doktor Balaton édesapja, az is elhangzott, hogy ha valaki elég szemfüles, akkor az elkövetkező részekben erre is találhat majd utalásokat hétköznap esténként a Tények Plusz után a TV2-n.

Ebben az évadban nem csak a csodavíz, hanem az érzelmek is bonyolulttá teszik a sorozat szereplőinek alakulását.

"A színészek bemutatták a karakterüket is: "Doktor Balatont játszom, aki egy Afrikából visszatérő doktor, aki gyógyszerbotrányba keveredik. Van egy barátnője, aki terhes lesz, de amikor elmegy a baba, akkor elhagyja őt a Kriszta. Persze ő már ekkor egy másik lánnyal ismerkedik, de Balaton egy kalandor szerű férfi." - mondta a férfit játszó Mészáros András.

