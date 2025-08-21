Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Frissítsd a gardróbod! – Ezek a ruhadarabok idén ősszel divatgyilkosságot jelentenek

Shutterstock - Okrasiuk
stílus divat ősz
Gyüre Bernadett
2025.08.21.
Az idei ősz nemcsak a természetben lesz a megújulás időszaka, hanem a divat terén is is. Mutatjuk azokat a ruhákat, amelyeknek ideje búcsút intened, ha követnég a 2025-ös év őszi divatját.

A divat folyton folyvást megújul: ami tegnap még stílusosnak számított, ma már egyáltalán nem az. A kifutókat, hírességeket és influencereket követve már látszik, hogy idén ősszel melyek azok a bizonyos fazonok, színek és anyagok, amikre már sokkal kevesebb lesz a kereslet. Nem kell mindentől megszabadulnod, ami nem a legújabb őszi divat része, de azért van néhány ruhadarab, ami jobb, ha már most nem foglalja a helyet a gardróbodban.

Az őszi divat néhány ruhádra biztosan nemet mond
Az őszi divat néhány ruhádra biztosan nemet mond
Forrás: Getty Images Europe

Változik az őszi divat: ezeknek a ruhadaraboknak semmi keresnivalójuk a szekrényedben

1. Nagyméretű, lógós, mintás pólók

Idén ősszel a letisztult vonal hódít, előtérbe kerülnek a visszafogott, egyszínű, prémium anyagokból készült pólók. A stílusos minimalizmus lesz a fő trendirány, így a minták és feliratok sem fognak akkorát menni, mint tavaly, tehát a márkanév-feliratos pólók is háttérbe szorulnak. 

PARIS, FRANCE - JUNE 27: A guest wears a light pink oversized T-shirt featuring a large white graphic on the front. The T-shirt has a round neckline and short sleeves. Paired with the top are loose-fitting, dark gray jeans with a slightly faded texture. On the feet, black sneakers are visible. The hairstyle is short and parted in the middle. A black bracelet is worn on the right wrist, outside Dior, during Paris Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026, on June 27, 2025 in Paris, France (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A nagyméretű és mintás pólók kimennek a divatból
Forrás: Getty Images Europe

2. Neon színek

Ugyan már pár éve nem élik fénykorukat a neonszínű darabok, de nyáron mindig egy kicsit visszajön, még ha nem is annyira hangsúlyosan, mint régen. A vibráló pink, a lime-zöld és a neonsárga árnyalatok is búcsút intenek, hogy átadják helyüket a földszíneknek, a mélybordónak, az olívazöldnek és a barna különböző árnyalatainak - a túlságosan élénk színek túl harsánynak tűnhetnek az őszi hónapokban.

LONDON, ENGLAND - JUNE 11: Lady Amelia Windsor attends the Royal Academy Summer Exhibition Preview Party 2025 at Burlington House on June 11, 2025 in London, England. (Photo by Neil Mockford/WireImage)
A túlzott élénk színek viselése divatbakinak számít
Forrás: WireImage

3. Biciklisnadrág

Az elmúlt pár évben szinte minden alkalomra, bármilyen összeállításhoz fel lehetett húzni a biciklisnadrágot, de idén ősszel ez a darab már nem lesz az utcai divat része. Már most megvan a trónbitorló, ami nem más, mint az egyenesszárú, cargo hatású, elegánsabb, bővebb szabású fazonú nadrág.

ZWEIBRUECKEN, GERMANY - JULY 12: Presenter Jana Azizi during the InStyle Days X Zweibruecken Fashion Outlet - Von Beach zu Business at Zweibruecken Outlet on July 12, 2025 in Zweibruecken, Germany. (Photo by Isa Foltin/Zweibruecken Fashion Outlet via Getty Images)
A biciklisnadrág már csak sportolás közben lesz menő
Forrás: German Select

4. Szakadt farmer

A lyukas nadrágok teljesen eltűnnek ebben a szezonban, a divat most már inkább a finoman koptatott, tiszta vonalvezetésű, vintage hatású farmereket részesíti előnyben. A túlzott lázadó stílus tehát már a múlté.

Beautiful woman wearing fall sweater, ripped jeans and colorful shoes drinking take away coffee standing against cafe wall on city street. Casual fashion, elegant everyday look. Plus size model.
A szakadt farmereidtől végleg szabadulj meg
Forrás: Shutterstock

5. Puffos ujjú blúzok

A puffos ujjú blúzok térhódítása már néhány szezon óta jelen van, mivel elegánsságot, kifinomultságot sugároz és még karcsúsít is, azonban ez most változik. Ősszel inkább az egyenes szabású, minimalista felsők és letisztult, jól szabott blézerek kerülnek a porondra, mivel sokkal időtállóbbak és könnyebben kombinálhatóak, ha réteges öltözködésről van szó.

Close up fashion detail, young woman wearing a dark teal puff sleeve blouse
Ezeket a blúzokat sem fogod már látni az utcán
Forrás: Shutterstock

6. Műbőr leggins

A műbőr leggins hatalmasat ment: trendi volt bulis összeállításokhoz, de az egyszerű, kényelmes mindennapi szettek alapdarabjaként is sokan viselték. Ugyan a bőrhatás nem megy ki a divatból teljesen, mert szoknyáknál és a vastagabb nadrágoknál még mindig jelen van, de a műbőr leggins helyét most inkább az elegánsabb anyagból készült nadrágok veszik át.

GLENDALE, CA - JULY 29: Rachel Pizzolato attends the SELFIE WRLD grand opening held at Glendale Galleria on July 29, 2021 in Glendale, California. (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images)
Sok ember kedvenc műbőr legginsének is búcsút inthetünk
Forrás: Getty Images North America

7. Mikrotáska

Minden nő gardróbjában megtalálható legalább egy olyan mini kézitáska, amiben a személyes okmányokon és egy rúzson kívül semmi sem fér el. Most ősszel sokkal jobban fogjuk szeretni a nagyobb darabokat, amelyekbe kényelmesen tudunk pakolni. A mikrotáska a trendiségét nagy valószínűséggel azért veszíti el, mert ugyan az Instagramon nagyon jól mutatnak, de a való életben már kevésbé praktikusak. 

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 6: Sonia Lyson, attending the Munthe Show during Copenhagen Fashion Week SS26, is seen wearing a light gray Munthe mohair buttoned cardigan with V neck, long sleeves and oversized fit; a Munthe sleek gray midi skirt with lace details at the bottom; a Jimmy Choo Micro Bon Bon silver bucket bag with rhinestones; a gold necklace; during Copenhagen Fashion Week day three on August 6, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Moritz Scholz/Getty Images)
A táskáknál is a praktikusság játssza a főszerepet
Forrás: Getty Images Europe

