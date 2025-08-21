Frissítsd a gardróbod! – Ezek a ruhadarabok idén ősszel divatgyilkosságot jelentenek

A divat folyton folyvást megújul: ami tegnap még stílusosnak számított, ma már egyáltalán nem az. A kifutókat, hírességeket és influencereket követve már látszik, hogy idén ősszel melyek azok a bizonyos fazonok, színek és anyagok, amikre már sokkal kevesebb lesz a kereslet. Nem kell mindentől megszabadulnod, ami nem a legújabb őszi divat része, de azért van néhány ruhadarab, ami jobb, ha már most nem foglalja a helyet a gardróbodban.

Az őszi divat néhány ruhádra biztosan nemet mond

Változik az őszi divat: ezeknek a ruhadaraboknak semmi keresnivalójuk a szekrényedben

1. Nagyméretű, lógós, mintás pólók

Idén ősszel a letisztult vonal hódít, előtérbe kerülnek a visszafogott, egyszínű, prémium anyagokból készült pólók. A stílusos minimalizmus lesz a fő trendirány, így a minták és feliratok sem fognak akkorát menni, mint tavaly, tehát a márkanév-feliratos pólók is háttérbe szorulnak.

A nagyméretű és mintás pólók kimennek a divatból

2. Neon színek

Ugyan már pár éve nem élik fénykorukat a neonszínű darabok, de nyáron mindig egy kicsit visszajön, még ha nem is annyira hangsúlyosan, mint régen. A vibráló pink, a lime-zöld és a neonsárga árnyalatok is búcsút intenek, hogy átadják helyüket a földszíneknek, a mélybordónak, az olívazöldnek és a barna különböző árnyalatainak - a túlságosan élénk színek túl harsánynak tűnhetnek az őszi hónapokban.

A túlzott élénk színek viselése divatbakinak számít

3. Biciklisnadrág

Az elmúlt pár évben szinte minden alkalomra, bármilyen összeállításhoz fel lehetett húzni a biciklisnadrágot, de idén ősszel ez a darab már nem lesz az utcai divat része. Már most megvan a trónbitorló, ami nem más, mint az egyenesszárú, cargo hatású, elegánsabb, bővebb szabású fazonú nadrág.

A biciklisnadrág már csak sportolás közben lesz menő

4. Szakadt farmer

A lyukas nadrágok teljesen eltűnnek ebben a szezonban, a divat most már inkább a finoman koptatott, tiszta vonalvezetésű, vintage hatású farmereket részesíti előnyben. A túlzott lázadó stílus tehát már a múlté.

A szakadt farmereidtől végleg szabadulj meg

5. Puffos ujjú blúzok

A puffos ujjú blúzok térhódítása már néhány szezon óta jelen van, mivel elegánsságot, kifinomultságot sugároz és még karcsúsít is, azonban ez most változik. Ősszel inkább az egyenes szabású, minimalista felsők és letisztult, jól szabott blézerek kerülnek a porondra, mivel sokkal időtállóbbak és könnyebben kombinálhatóak, ha réteges öltözködésről van szó.