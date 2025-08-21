Frissítsd a gardróbod! – Ezek a ruhadarabok idén ősszel divatgyilkosságot jelentenek

A divat folyton folyvást megújul: ami tegnap még stílusosnak számított, ma már egyáltalán nem az. A kifutókat, hírességeket és influencereket követve már látszik, hogy idén ősszel melyek azok a bizonyos fazonok, színek és anyagok, amikre már sokkal kevesebb lesz a kereslet. Nem kell mindentől megszabadulnod, ami nem a legújabb őszi divat része, de azért van néhány ruhadarab, ami jobb, ha már most nem foglalja a helyet a gardróbodban.
Idén ősszel a letisztult vonal hódít, előtérbe kerülnek a visszafogott, egyszínű, prémium anyagokból készült pólók. A stílusos minimalizmus lesz a fő trendirány, így a minták és feliratok sem fognak akkorát menni, mint tavaly, tehát a márkanév-feliratos pólók is háttérbe szorulnak.
Ugyan már pár éve nem élik fénykorukat a neonszínű darabok, de nyáron mindig egy kicsit visszajön, még ha nem is annyira hangsúlyosan, mint régen. A vibráló pink, a lime-zöld és a neonsárga árnyalatok is búcsút intenek, hogy átadják helyüket a földszíneknek, a mélybordónak, az olívazöldnek és a barna különböző árnyalatainak - a túlságosan élénk színek túl harsánynak tűnhetnek az őszi hónapokban.
Az elmúlt pár évben szinte minden alkalomra, bármilyen összeállításhoz fel lehetett húzni a biciklisnadrágot, de idén ősszel ez a darab már nem lesz az utcai divat része. Már most megvan a trónbitorló, ami nem más, mint az egyenesszárú, cargo hatású, elegánsabb, bővebb szabású fazonú nadrág.
A lyukas nadrágok teljesen eltűnnek ebben a szezonban, a divat most már inkább a finoman koptatott, tiszta vonalvezetésű, vintage hatású farmereket részesíti előnyben. A túlzott lázadó stílus tehát már a múlté.
A puffos ujjú blúzok térhódítása már néhány szezon óta jelen van, mivel elegánsságot, kifinomultságot sugároz és még karcsúsít is, azonban ez most változik. Ősszel inkább az egyenes szabású, minimalista felsők és letisztult, jól szabott blézerek kerülnek a porondra, mivel sokkal időtállóbbak és könnyebben kombinálhatóak, ha réteges öltözködésről van szó.
A műbőr leggins hatalmasat ment: trendi volt bulis összeállításokhoz, de az egyszerű, kényelmes mindennapi szettek alapdarabjaként is sokan viselték. Ugyan a bőrhatás nem megy ki a divatból teljesen, mert szoknyáknál és a vastagabb nadrágoknál még mindig jelen van, de a műbőr leggins helyét most inkább az elegánsabb anyagból készült nadrágok veszik át.
Minden nő gardróbjában megtalálható legalább egy olyan mini kézitáska, amiben a személyes okmányokon és egy rúzson kívül semmi sem fér el. Most ősszel sokkal jobban fogjuk szeretni a nagyobb darabokat, amelyekbe kényelmesen tudunk pakolni. A mikrotáska a trendiségét nagy valószínűséggel azért veszíti el, mert ugyan az Instagramon nagyon jól mutatnak, de a való életben már kevésbé praktikusak.
