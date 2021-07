Harrison Ford a vállsérülése miatt most hónapokra kiesik a munkából. A színészt most először kapták lencsevégre a sérülése óta, amint felkötött karral sétál London belvárosában - írja a The US Sun.

A 78 éves színész az Indiana Jones 5 egyik harci jelenetébenszerezte vállsérülését. A film forgatása folytatódik, amint a színész újból erőre kap és ezt az állapota megengedi.

A film bemutatójának időpontját többszöri elhalasztás miatt most 2022-re tervezi a Disney.