A The Beatles senki számára nem ismeretlen, ahogyan a zenekar tagjainak neve sem. Ringo Starr az együttes legidősebb tagja, aki ma ünnepli 81. születésnapját, és akinek dobstílusa nagyban meghatározta az együttes hangzását. De azt vajon tudtad-e, hogy ő is egy rajongójával házasodott össze.

Ringo Starr 1940. július 7-én született Richard Starkey néven, művésznevét pedig az ujjain viselt gyűrűkről (angolul ring) kapta. Huszonkét éves volt, amikor átigazolt a The Beatles együtteshez, rá három évre pedig elvette az egyik rajongóját.

Maureen Cox egy volt a sok fiatal lány közül, akik hisztérikusan imádták a gombafejűeket és aki attól sem riadt vissza, hogy bejutás előtt akár órákon át várakozzon, a Cavern Club előtt, ahol a zenekar rendszeresen fellépett. A kapunyitást követően kész harc alakult ki a lányok között, mivel a rajongók egymást nem kímélve tolakodtak befelé. A fodrásztanulóként dolgozó lány minden Beatles koncerten jelen volt és várta, hogy eljöjjön az idő, amikor Ringo felfigyel rá. A férfit azonban rengeteg hisztérikusan őrjöngő nő vette körül, így a valódi alkalom akkor jött el Maureen számára, amikor imádottja mandulagyulladással kórházba került. A lány minden nap meglátogatta Starrt, s mire az felépült, már egy párt alkottak. A kapcsolatukat persze nem merték nyilvánosságra hozni, mivel a fanatikus rajongók bármire képesek lettek volna, ha megtudják, imádottjukat elcsaklizták az orruk elől. Maureen azonban kisvártatva állapotos lett, ezért a banda menedzsere azt javasolta, házasodjanak össze, így legalább már két gombafejű (Lennon és Ringo) is kiteheti magára az elkelt táblát. A házasságkötésre hamarosan sor került, a párnak pedig az együtt töltött tíz év alatt három gyermeke is született. Házasságuknak a kölcsönös hűtlenség vetett véget.



Ám nem csupán Ringo Starr vette el valamelyik rajongóját...

John Lennon

Egy másik gombafejű, John Lennon szintén egy olyan lányt vett feleségül, aki rajongott érte, bár ez még a The Beatles berobbanása előtt történt. John Lennon és Cynthia Powell (Lennon első felesége) egy iskolába jártak, a Liverpool College of Artba, itt ismerkedtek össze. Mivel a lánynak nagyon tetszett John, ám a fiú nem nagyon mutatott érdeklődést iránta, így szőkére festette a haját, mivel megtudta, hogy imádottja az olyan szőke nőket tartja a legszebbnek, mint Brigitte Bardot. A trükk bevált, Lennon valóban felfigyelt rá, szerelmi viszonyt kezdtek, majd miután a lány teherbe esett, Lennon el is vette. Igaz, a zenekar csak ezután futott be igazán, Cynthiáról mégis elmondhatjuk, hogy igazi John Lennon rajongó volt. Házasságuk - melynek Yoko Ono feltűnése vetett véget – rajongás ide vagy oda, mindössze hat évig tartott.

Jessica Alba

Jessica Albát, a bájos amerikai színésznőt - aki sosem meztelenkedik, mégis igazi szexszimbólum - sokan kedvelik, nem volt ezzel másképp későbbi férje, Cash Warren sem. Jessica és Cash 2004-ben A fantasztikus négyes forgatásán találkoztak, ahol Cash produkciós asszisztensként dolgozott. A szép színésznőt azonban ez cseppet sem zavarta, olyannyira nem, hogy rá néhány évre össze is házasodott a pár, méghozzá egy szupertitkos esküvőn, ahova még a rokonokat sem hívták meg. A Jessicának és Cash-nek három gyereke született és még ma is együtt vannak.

John Travolta

Kelly Preston akkor lett szerelmes John Travoltába, amikor 16 évesen megnézte a moziban a Grease című filmet. Ott és akkor el is határozta, hogy ha törik, ha szakad ő lesz Travolta felesége. Közben a sors úgy hozta, hogy maga Kelly is színészi karriert futott be, ám rajongása az évek alatt mit sem változott. Teltek-múltak az évek, a lány pedig mégis máshoz ment nőül, házassága azonban nem nagyon működött. Travoltával a Zűrös páros olvasópróbáján találkoztak, innen pedig, ha nem is gyors – mivel Kellynek el kellett még válnia -, de egyenes út vezetett az oltárig. A párnak három gyermeke született és Kelly 2020-as haláláig együtt voltak.

A felsorolás természetes itt még korántsem ér véget, hiszen például Patrick Dempsey a fodrászát vette nőül, Adam Sandlernek pedig kifejezetten azért mutatták be közös barátaik Jackie-t - későbbi feleségét -, mert a lány állandóan Sandlerről áradozott.