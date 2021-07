A 42 éves Horváth Éva második gyermekét várja, de így, várandósan is új kihívással néz szembe, ő vezeti ugyanis a TV2 új ismeretterjesztő műsorát, melynek címe: PURA VIDA – Tiszta élet.

Korábbra volt betervezve a műsor kezdete, de így sincs semmi gond, csak már jóval nagyobb a pocakom. Nagyon kedvesek a műsor készítői, mindig hoznak nekem széket, figyelik, hogy mire van szükségem. Bevallom, az elmúlt napok forrósága megviselt egy kicsit, de végre lehűlt az idő - mesélte Éva a Ripostnak.

"A stáb is tudja, hogy körülbelül mire számíthat és azt is, hogy mikorra vagyok kiírva. Persze bármikor, bármi megtörténhet, így lett műsorvezető párom is, aki, ha nekem szülni kell mennem, majd tartja a frontot. A műsor biztonsága mindenek előtt van."