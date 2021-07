Az esküvő jó móka. Egyfelől részesei lehetünk két ember fogadalmának, hogy innentől kezdve együtt mennek tovább az élet rögös útján, másrészt pedig általában remek mulatság a barátokkal és rokonokkal bulizni. Ám mielőtt belevetnénk magunkat az önfeledt szórakozásba és magunkra húznánk az első kezünkbe akadó szettet, álljunk meg egy szóra, mert egyáltalán nem mindegy, milyen ruhát viselünk ezen a napon, hiszen akadnak olyan darabok, amelyeket nem illik hordani és olyanok is, amelyek kifejezetten tiltólistásak az etikett szerint.

Kezdjük is a színekkel

Fehér

A fehér a menyasszony színe! Teljesen mindegy, hogy hófehér, törtfehér, ekrü, tojásszín vagy a fehér bármilyen más változatáról beszélünk. Még akkor sem illik ezt az árnyalatot viselni, ha az ara esetleg a ma oly divatos színes menyasszonyi ruha mellett teszi le a voksát. Kivétel ezalól, ha a ruhádnak csak az alapszíne fehér, de mondjuk sűrű, színes minták vannak rajta – akkor felveheted, ha nagyon szeretnéd.

Piros

A piros szintén tilos! Igen, ez is a menyasszony színe, hiszen a legtöbb menyecskeruha ilyen árnyalatú. A piros akkor is tilos, ha az arának nem piros színű lesz a menyecskeruhája. Kiegészítőknél vagy rúzsnál viszont bátran választhatod.

Fekete

Bár sok esküvőn látni fekete ruhás vendégeket, kérlek, te ne kövesd el ezt a hibát! Tudjuk, a fekete vékonyít, elegáns és jól érzed magad benne, de egyben a magyar kultúrában a gyász színe is... Ne temesd már most a házasságot! A fekete egyébként is öregít, úgyhogy – ha ragaszkodsz a komor árnyalatokhoz - inkább válasz sötétkék, bordó vagy szürke ruhát.

Lássuk a fazonokat

Popsikidobós

Kerüld a minit! Teljesen mindegy, hogy szoknya vagy nadrág, nem illik egy esküvőre túl rövid ruhában érkezni. Akkor sem, ha már március óta minden nap az edzőtermet látogatod és csodásan kerek a feneked valamint izmos a combod. Nem ez a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy villants.

Kútmély dekoltázs

Ahogyan a popsivillantásnak, úgy a cicikidobásnak sem ez az ideális időpontja. Mindig az lebegjen a szemed előtt, hogy ez a menyasszony napja! Nem téged kell, néznie az egész násznépnek a köldöködet is láttató dekoltázsod miatt.

Fedetlen váll

Oké, ez nem az egész esküvő ideje alatt tiltott, ám ha a pár templomban is kimondja a boldogító igent, akkor oda bizony elkél egy boleró, stóla vagy kabátka, ha ujjatlan a ruhád. A kivillanó, fedetlen váll ugyanis nem megengedett ezen a szent helyen.

És a maradék

Ne viselj csillogó, flitteres, arany vagy ezüstszínű ruhát – ez nem disco, hanem esküvő

ruhát – ez nem disco, hanem esküvő Ne viselj tiarát , extravagáns, csillogó fejdíszeket vagy virágfűzért – ez ugyanis szintén a menyasszony privilégiuma

, extravagáns, csillogó fejdíszeket vagy virágfűzért – ez ugyanis szintén a menyasszony privilégiuma Ne viselj állatmintás ruhát – túl kihívó és provokatív, akkor is, ha te nem így érzed

ruhát – túl kihívó és provokatív, akkor is, ha te nem így érzed Ne viselj áttetsző ruhát – azt hiszem, ezt nem kell megmagyarázni

ruhát – azt hiszem, ezt nem kell megmagyarázni Ne viselj testszínű darabokat – a nude vagy testszínű ruhanemű a meztelenség érzetét keltheti, ez pedig meglehetősen kínos egy esküvőn

darabokat – a nude vagy testszínű ruhanemű a meztelenség érzetét keltheti, ez pedig meglehetősen kínos egy esküvőn Ne viselj papucsot – itt nem az elegáns vonalról van szó, hanem mondjuk a flip-flop verzióról... tudjuk, hogy kényelmes, de nem strandolni hívtak

– itt nem az elegáns vonalról van szó, hanem mondjuk a flip-flop verzióról... tudjuk, hogy kényelmes, de nem strandolni hívtak Ne viselj crop top ot – a hasvillantás ugyanúgy nem fér bele, mint a cici- és fenékkidobós szett

ot – a hasvillantás ugyanúgy nem fér bele, mint a cici- és fenékkidobós szett Ne viselj farmert – a farmer trendi és kényelmes, de egy esküvőn csak alulöltözött lehetsz benne

Ha a fenti javaslatokat szem előtt tartod, akkor nagyot már nem hibázhatsz az öltözködés terén, és se magadat, se a menyasszonyt nem hozhatod igazán kellemetlen helyzetbe.

Amennyiben pedig az is érdekel, mit illik viselni a munkahelyen vagy egy randin olvasd el előző cikkünket.