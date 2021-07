Egyre több sztár tartja fontosnak, hogy beszéljen a betegségéről, ezzel is motiválva másokat arra, hogy ők is merjenek segítséget kérni.

1. Catherine Zeta-Jones

A kétgyermekes édesanya 2011-ben nyilatkozott először arról, hogy II-es bipoláris zavarban szenved. Hullámzó volt a lelkiállapota, a szélsőséges jókedv, az ingerlékenység és a depresszió váltakoztak nála. Állapotának nem kedvezett férje betegsége sem, a kevés alvás, a stressz csak gerjesztette mániás depresszióját. Végül úgy döntött, hogy egy mentálhigiénés intézménybe vonul. Célja az volt, hogy a gyorsan váltakozó érzelmi túlfűtöttség és mélység között megtalálja a középutat.

Nem vagyok az az ember, aki világgá kürtöli a magánéletét, de a bipoláris zavaromról nyíltan beszélek a nyilvánosság előtt. Remélem, hogy azok, akik szintén ebben a betegségben szenvednek, tudják, hogy kontroll alatt tartható. Nem kell emiatt némán szenvedni és nincs abban sem semmi szégyen, ha segítséget kérünk."

2. Jean-Claude Van Damme

Jean-Claude Van Damme magánélete elég viharos volt: négyszer nősült, házastársa bántalmazásával vádolták, öngyilkos hajlamai voltak és drogfüggő is volt. A színész már tizenéves korában is gyakran depressziós volt, ami ellen az edzéssel védekezett. Akkor szokott rá a kokainra, amikor színészkedni kezdett és nem volt elég ideje a gyúrásra. Az akciószínésznél végül 1998-ban gyors kerékpáros bipoláris zavart diagnosztizáltak, ami azt jelenti, hogy a hangulatváltozások sokkal gyakoribbak nála – egy év alatt négy vagy több mániás és depressziós epizódon ment keresztül. A sztárnak végül nátrium-valproátot, egy hangulat stabilizáló gyógyszert írtak fel az orvosok, melytől Jean-Claude Van Damme határozottan jobban érzi magát, 1999-ben leszokott a kokainról és újra elvette a harmadik feleségét.

3. Mel Gibson

Mel Gibson sokat küzdött depresszióval, alkoholizmussal és 2008-ban bevallotta, hogy mániás depressziót, azaz bipoláris zavart diagnosztizáltak nála. A színész szerint voltak nagyon jó mániás időszakai és nagyon sötét órái is. A nyilvánosság előtt leginkább azzal járatta le magát, hogy meggondolatlan nyilatkozatokat tett, melyet aztán az alkoholfüggőségére fogott. Azt is eltervezte, hogy megöli magát egy show alatt. Később nyilvánosan beismerte depresszióját, rehabilitációs intézetbe vonult és a betegség kezelésére egy Szelegilin nevű gyógyszert kezdett szedni, mely egy Parkinson-kór elleni gyógyszer, melyet eredetileg antidepresszánsnak fejlesztett ki feltalálója.

4. Jim Carrey

Jim Carrey leginkább vígjátékairól híres, ezért is meglepő, hogy a sztár szinte fiatal korától depresszióval szenved. 16 éves volt, amikor családjának anyagi gondjai támadtak és ezért neki és testvérének is el kellett mennie dolgoznia. A színész emiatt nagyon dühös volt és agresszív, néha pedig olyan depressziós volt, hogy senkivel nem állt szóba, csak sírt. Még a sikerei csúcsán is depresszióban szenvedett, melyet aztán elismert és segítséget is kért. Komoly mániás időszakai és mélypontjai voltak, amikor édesanyja beteg volt, a falhoz verte magát és hagyta, hogy lezuhanjon a lépcsőn. Később azt is elismerte, hogy a depressziója motiválta arra, hogy vígjátékokat készítsen. Súlyos depresszióját sokan bipoláris rendellenességnek tulajdonították. Prozac antidepresszánst szedett sokáig, majd sikerült róla leszoknia és most a vallásban keresi önmagát.

5. Linda Hamilton

Linda Hamilton leginkább a Terminátor című filmben nyújtott alakításáról ismerjük, ahol egy kemény nőt játszik. A színésznő a való életben is egy erős nő, ugyanis élete nagy részét diagnosztizálatlan bipoláris zavarral élte le. Végül elfogadta a segítséget, mert jobb ember és édesanya szeretett volna lenni. Miután kezelni kezdték bipoláris zavarát, ezt mondta Oprah-nak: „Minden nap egy jó nap."