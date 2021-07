Rubint Réka épp Santorinin van, de nem csak nyaral, hiszen ott tartja a szokásos edzőtáborát, amit a pandémia után végre megrendezhettek.

A melegben nem is csodálkozhatunk, hogy bikinire vetkőzött, ami alsóját tekintve tanga formájú. Tegnap a duci énekesnő, Lizzo bizonyította be, hogy 100 kiló felett is viselheti ezt a fürdőruha típust egy nő, ám mi kíváncsiak lennénk arra, hogy erről mi a véleménye a tökéletes fenékkel rendelkező Rubint Rékának.

A képet IDE kattintva tudod megnézni.