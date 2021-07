A juhcsonkoló ufókról azt állítják, egy olyan technológiával ölték meg az állatokat, amit a Földön még nem senki sem ismer.

Megdöbbentő és teljességgel felfoghatatlan, hogy több száz juhot műtöttek meg az ismeretlen lények. Ráadásul a vizsgálatok után kiderült, hogy a földönkívüliek olyan technológiát alkalmaztak, amit mi itt a Földön élő emberek nem ismerünk.

Carl Nally idegenszakértő elmondta, hogy az utóbbi években több farmer is megkereste, akik ugyanarról a borzalmas traumáról számoltak be. A horrorfilmbe illő történésekbe szerencsétlen állatok bele is pusztultak.

Mostanra több, mint hatszáz juh hullott el ugyanabban a kegyetlenségben. Mindegyiknek kivágták a nyelvét, a csonkolást pedig egy olyan eszközzel tehették, amit senki sem ismer. A szakértő szerint ez a precíz orvosi beavatkozás egy, az UFO-k álltal végzett állatkísérlet volt - írta a Dailystar. Bár lássuk be, erre igazán kicsi az esély. Ezért a rendőrség még nyomoz az igazság felderítésében.