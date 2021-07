Ritkán oszt meg pillanatokat magánéletéről Demcsák Zsuzsa és férje, Krishan Dangwal, de most kivételt tettek és közös képet posztoltak, nem is akárkivel karöltve.

A TV2 műsorvezetője, Demcsák Zsuzsa és indiai származású férje, Krishan úgy döntöttek, hogy magánéletük részleteibe nem adnak betekintést. Nagy ritkán azonban megosztanak egy-egy közös képet a közösségi oldalaikon.

Bár Krishan már fél éve nem volt aktív az Instagram-oldalán, a minap egy viccel fotóval jelentkezett be, amelyen nemcsak felesége, Zsuzsa látható, hanem a műsorvezető kollégája, Gáspár Zsolti is, amiből arra is következtethetnek a rajongók, hogy éppen zajlik a Farm VIP második évadának forgatása.