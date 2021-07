Horváth Tamás tavaly decemberben agyrázkódást szenvedett a Dancing with The Stars próbáján, majd kiderült, hogy a TV2 a továbbiakban nem dolgozik együtt az énekessel. Néhány héttel ezelőtt az is napvilágot látott, hogy Tamás pert indított a csatorna ellen, és követeli a szerinte őt megillető 8 milliós gázsiját, amit a a Dancing with the Starsban való szerepléséért kapott volna.

Nos, pletykák ide vagy oda, Horváth Tomi le sem tagadhatná, mennyire jól érzi magát a bőrében, ugyanis újra fellépésről fellépésre jár, utazgat, és persze amennyi időt csak tud, szerelmével, Andival tölt. Legutóbb néhány szerelmes, közös fotót osztott meg az énekes, egy kommentelő pedig durva sorokat intézett hozzá.

Nagyon szép pár vagytok, de azért azt megnézném, hogy ez a gondtalan, szerelmes őszinte mosoly akkor is meglenne, ha nem azon kellene gondolkozni hogy melyik országba menjünk nyaralni, hanem hogy miből fizessem be a gázszámlát...

-írta a hozzászóló, Tomi pedig nem hagyta szó nélkül a "kedves" sorokat.

"A kérdése egyáltalán nem költői. Mivel nincsen tisztában a munkásságommal, elárulom, a kapcsolatunk elején nem hogy a számlák problémát okoztak, az is kérdéses volt mit fogunk enni... Egy percig nem szégyellem, hogy a semmiből indultunk ketten. És igen, mi már akkor is így vigyorogtunk mert ha pénzünk nem is, hitünk volt bőven. Hittünk abban amit csinálunk, hittünk magunkban és hittünk egymásban. 9 év munkája, hogy most nyaralgatunk, kiélvezzük az élet minden pillanatát. És bizony fogunk még rengeteg helyre menni, mert én a pénzemet nem piára, dohányra, drogokra költöm, hanem élményeket szerzek. Magunknak. Ha esetleg egy picit is kellemetlen magának ez, mindenképpen kövessen ki mert az én oldalamon csak ilyen képek lesznek zömében"

-írta az énekes, akinek őszinte sorait már több mint 4500-an kedvelték.