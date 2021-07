Mihalik Enikő örömmel számolt be a követőinek várnadóssága pillanatairól, tette ezt most is, pedig a naptár szerint már a karjaiban kellene tartania kislányát. A kicsi azonban jól láthatóan nem törődik a dátumokkal, ugyanakkor a kismama szerint már odabent lenni sem annyira szeret: csak úgy mocorog a baba a hasában.

A modell terhessége alatt sem hagyott fel a fotózással, igazán dögös pocakos képek készültek róla.