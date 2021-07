Az amerikai Disneylandet a Föld legboldogabb helyének is nevezik. Évente több millió ember látogat el erre a helyre, és jó páran kívánják azt közülük, had maradhassanak örökre ott. Nos, mint kiderült, vannak, akiknek ez a vágyuk teljesül, és haláluk után is Disneylandben maradnak. Sokan ugyanis arra kérik rokonaikat, hogy ha véget ér földi létük, vigyék ki hamvaikat a parkba és ott szórják szét, ők pedig örömmel teljesítik ezt.

Egyesek azt állítják, hogy Disneyland a sok emberi maradvány miatt lassan olyan, mint a Halál völgye, a park vezetősége pedig bár tud a dologról, nem tudn ellene mit tenni. Bár a házirendben szerepel, hogy nem engedélyezett emberi hamvakat szétszórni a parkban, nem állhat minden látogató mellett biztonsági őr, így szinte elkerülhetetlen a szórás -írja a Bors a Mirror cikke alapján.

Kapcsolódó: 10 érdekesség a párizsi Disneylandről.