Dopeman, aki pár éve még polgárpukkasztó klipekkel és folyamatos háborúskodásával került reflektorfénybe, az utóbbi időben teljesen lehiggadt, és már minden idejét a családjának szenteli. A rapper édesapjának, Lászlónak 2017-ben volt agyvérzése, és előszőr úgy tűnt, óriási a baj. Lebénult a jobb oldala, beszélni, járni és nyelni is újra meg kellett tanulnia, ám végül nem adta fel a harcot, és szinte teljesen felépült a sztrók után.

A rapper ezúttal a Blikknek számolt be édesapja állapotáról, s arról, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie a Pityinger családnak.

"Apunak 2017-ben volt egy agyvérzése, amit – csodával határos módon – túlélt, sőt, szépen fel is gyógyult belőle, de az orvos figyelmeztette, hogy a vérnyomására nagyon kell figyelnie. Bár szellemileg teljesen ép, sajnos maradtak vissza tünetek a sztrók után. A mozgása például nem tökéletes, emellett hamar elfárad, de nem panaszkodok, örülünk, hogy ennyivel megúszta. Sosem lesz már a régi, de bebizonyította, hogy kemény csávó" – jelentette ki a rapper, akinek édesapja nem csak a sztrókkal, de a rákkal is megküzdött.

"Szegénynél nem sokkal később derült ki, hogy rákos, a hólyagján találtak tumort. Műteni kellett és kemoterápiát is kapott, de ebből is felépült (...) Jár rendszeresen kontrollvizsgálatokra, és azt mondják az orvosok, le a kalappal előtte, kitartó és bivalyerős. Most tünetmentes, reméljük, így is marad. Mi mindenben támogatjuk, segítjük, hiszen, a legfontosabb, hogy tudja, nincs egyedül a nehéz időszakban sem."

- tette hozzá Dopeman, aki számára a családja a legfontosabb.