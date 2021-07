Berki Krisztián és felesége még április közepén jelentették be az örömhírt, hogy olyan sok próbálkozás után végre összejött a baba, és hamarosan szülői örömök elé néznek. Mazsi egyébként kislányt hord a szíve alatt.

A kismama jelenleg a 6. hónapban van, bár a mozgás egyre nehezebb számára, az edzést nem hagyta el, várandósan is szeretne fitt maradni. Mazsi az Instagram-oldalán tett közzé nemrég egy videót, amelyben megmutatta, milyen gyakorlatokkal tartja formában magát.

"Már a 6. hónapot tapossuk ... hihetetlen, hogy szalad az idő... a múlt héten kezdtem el érezni, hogy egyre nehezebb a mozgás, persze nem csak edzésen, hanem a hétköznapokban is. Persze ez a nagy forróság ezt még tetőzi is, illetve az éjszakai alvás kimaradás.(...)

A videón egy számomra könnyed mozgást láthattok, továbbra is heti 3 alkalommal járok edzeni. Hogy meddig? Ameddig jól esik" - írja Mazsi a bejegyzésében.