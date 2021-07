Alig, hogy kiderült, kik alkotják a Dancing with the Stars második évadának szereplőgárdáját, máris kaptunk némi ízelítőt abból, mi vár majd ránk a műsor alatt.

A Dancing with the Stars újabb versenyzőit egy grandiózus sajtóeseményen mutatta be a TV2.

Tóth Andi azt nyilatkozta, hogy a táncos műsorban egy elegánsabb oldalát fogjuk megismerni, amit így kezdett:

Én bárkit elküldök a p*csába! Van egy kicsit nyers, néha undok, de őszinte stílusom, amit vagy kedvelnek az emberek vagy nem. Nagyon nagy az igazság érzetem, és ki is mondom, amit gondolok! - mondta az énekesnő a Borsnak.

Sőt, Tóth Andi saját közösségi oldalán is igen "visszafogottan" promózta be magát: