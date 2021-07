Luxusautókkal, motoros felvezetéssel érkeztek meg a Dancing with the Stars sajtótájékoztatójára szerda este a versenyzők. A TV2 vörös szőnyeges parti keretében mutatta be a celebeket.

Ismét tizenkét híresség verseng majd a legjobb táncosnak járó címért: a sajtótájékoztatón Kiss Ramóna és Stohl András mondta el, kik szerepelnek a műsorban.

A Dancing with the Stars - mindenki táncol! a BBC Studio, Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának második magyar évada. A monumentális táncos showműsor eddig több, mint 4000 epizóddal és 400 évaddal futott sikeresen világszerte. Az elképesztő táncos showműsor licenszét már 58 ország vásárolta meg, népszerűségét igazolja, hogy az Egyesült Államokban már a huszonnyolcadik évadot tűzték képernyőre.

Az első Dancing with the Stars nyertes párosa Gelencsér Timi és Hegyes Bertalan lettek. Az egykori szépségkirálynő és a huszonnégyszeres magyar bajnok táncművész Gabriela Spanicot és partnerét győzte le a fináléban. A győzelmük után exkluzív interjúban meséltek a Life.hu-nak a köztük kialakult viszonyról, a műsor megpróbáltatásairól, a rájuk nehezedő nyomásról és arról, hogy vajon hittek-e abban, hogy ezt a műsort megnyerhetik.