Nemcsak az éberségre van hatással a kávé, hiszen a hölgyeknél a reggel elfogyasztott ital hatással van a libidóra is.

Egy másik kutatás kimutatásai alapján a nők jellemzően éjjel 11 és hajnali 1 között bújnak ágyba a legszívesebben, addig a férfiaknál ez az időpont reggel hat és kilenc közé tehető.

A kávés kísérletet azonban patkányokon végezték el, és náluk mutatták ki, hogy a koffein hatására a nőstények szexuális aktivitása meglehetősen megnőtt - írja a Ripost.

Azok után is keresték a hímek társaságát, miután kielégültek, hogy aztán ismét érintkezzenek a hímekkel. A koffein hatására azok az agyterületeik lépnek működésbe, amelyek a szexuális izgalomért is felelősek. Azt azonban a kutatók sem tudják biztosan, hogy emberek esetében is ugyanilyen mértékben lehet igaz az eredmény, de az már biztos, hogy a kávé hatással van a nők szexuális étvágyára. A kávénak az illata stresszcsökkentő hatású, és segít a boldogsághormonok, a szerotonin és dopamin termelésében, amiknek a megnövekedett szintje növeli a szexuális étvágyat.