Minden túlzás nélkül állítható, hogy száz évente egyszer születik olyan előadó, mint Zámbó Jimmy. Már 20 éve annak, hogy meghalt a király, mégsem csillapodnak körülötte az indulatok: a Story magazin most a vele kapcsolatos tragikus, őrült, vagy épp mulatságos esetekből válogatott.

"Visszaéltek az arcképével - egy utazó vidámpark tulajdonosa a dodzsemek hajtóművére festette a sztár 2,5 méterszer 4 méteres arcképét, majd Jimmy Vidámparknak nevezte el a bizniszt."

"Egy 17 éves lány két nappal a Király temetése után öngyilkos lett, a Vác és Budapest között közlekedő vonat alá vetette magát. Búcsúlevelében azt írta, hogy a Király halálával értelmét vesztette az élete, követi őt, hogy a túlvilágon találkozhassanak."

"Dalaival gyógyulnak. Többen is állítják hogy gyógyulásukban is segítették őket Jimmy dalai. Mivel két igazolt csodás gyógyulás „elég" a Vatikánnak, hogy valakit boldoggá, majd szentté avassanak, rajongók egy csoportja kezdeményezte is ezt."

"A túlvilágról üzen: Jimmy sírja a mai napig tele van virággal, gyertyával, rengetegen járnak ki, mégis voltak olyan rajongók, akik sem az elhunytat, sem a család érzéseit nem tisztelték. Egy szerelmében csalódott férfi azért akarta szétdúlni a sírt, mert évekkel ezelőtt az ő dalára talált rá kedvesére, így a szakításból eredő fájdalomért is a Királyt tette felelőssé.

Egy vak lány azt állította, hogy a sír mellett látja Jimmy szellemét, aki neki énekel"

- olvasható a Story magazinban.

