Fiait is ellátja csajozási tippekkel a sztárfodrász.

Zsidró Tamás klasszikus értékrendek szerint neveli fiait. A mesterfodrász 23, 18 és 13 éves fiai ma már tudják, mi is az a romantika.

"Csajos ügyeikkel azért szeretek képben lenni. Tanácsokkal is el szoktam látni őket, és örömmel veszem, hogy meg is fogadják azokat. Saját magamat látom a fiaimban, és büszke vagyok rájuk, hogy tisztelettel bánnak a nőkkel. (...) Udvarlásra tanítom a fiaimat, el szoktam látni őket csajozási tippekkel" – vallotta be az 5 éve elvált sztárfodrász a Story magazinnak.

Zsidró azt is elárulta, hogy jövőre megnősül a legidősebb fia, Dominik.

"Doma már megállapodni készül, jövőre lesz az esküvőjük Dorkával, akinél jobb menyjelöltet el sem tudnék képzelni" – mesélte Zsidró, aki nagyon vágyik a szerelemre, és nem régiben azt is elárulta, milyen nőt képzel el maga mellett.