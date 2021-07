Imádja az unokáit, Patrikot, Alízt és Nimródot Nagy Feró. A zenész most arról vallott, ha lehetne, minden idejét velük töltené.

"Három unokám van, Patrik, Alíz és Nimród, vagy ahogy mi becézzük, Minyó. Ő a legkisebb, négy hónapos, és ahogy a nagyobbak, ő is nagyon okos. Szólok hozzá, tárgyalok vele, rám néz, megismer, mosolyog... Szerintem azt gondolhatja magában, nem tudok még megszólalni, de ezt a vén bolondot én ismerem. Ha egy napig legalább egyet nem látok közülük, nem ölelhetem magamhoz, elvonási tüneteim vannak. Meg vagyok őrülve értük" – mondta el a Best magazinnak Feró, aki korábban azt is elárulta, rájuk költi a Kossuth-díjjal járó anyagi elismerést.