A 19. szülinapját ünneplő Ricsike mindössze 15 kilót nyom, és élete nagy részét kórházban töltötte. Imádja az autókat, így nem volt kérdés, hogy születésnapján is kocsival kapcsolatos meglepetést kap, ráadásul nem is akármilyet: ez alkalomból 22 luxusautóból álló konvoj gurult végig Jászberény egyik kis utcájában, hogy mosolyt csaljanak Ricsike arcára.

Az autós születésnapot Baricz Dezső szervezte, aki a luxusautós felvonulás mellett pénzt is gyűjtött a családnak. Az eseményen a Dancing with The Stars második évadának egyik párosa, Tóth Andi és Andrei Mangra is tiszteletüket tették.

A nagybeteg fiúról már többször lemondtak az orvosok, de ő mindig rácáfolt a jóslatokra. Ricsi egy annyira ritka rendellenességgel született, hogy rajta kívül csak egyetlen embernek van ilyen betegsége a világon. A kisfiú édesanyja, Esze Ágnes reggeltől estig ápolja Ricsit, aki a Tények interjújában elárulta, hogy nagyon izgult a meglepetések miatt. Ricsi a sok ajándék mellett egy igazi Mustangba is beleülhetett, és bár nagyon élvezte az autózást, rettentően elfáradt.

Aki szeretné támogatni a családot, az édesanya bankszámlaszámára történő utalással megteheti: Eszes Ágnes 12051003-00257185-00100007