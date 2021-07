Vannak olyanok, akik egyáltalán nem féltékenyek a párjukra, és bármilyen körülmények között meg tudnak a másikban. Mások azokban hajlamosak arra, hogy egy félreérthető, amúgy ártatlan beszélgetés miatt is nagy balhét csapjanak.

A következőkben bemutatott 4 csillagjegy szülöttei képesek ok nélkül zöld szemű szörnnyé változni a párkapcsolatukban. Vajon te is köztük vagy?

A Bika birtokolni akar

A Bika családra, egészséges, boldog és kiegyensúlyozott életre vágyik. Ragaszkodó, hűséges és igencsak makacs típus. Ragaszkodik mindenhez, ami az övé, vagy legalábbis, amiről úgy gondolja,hogy a tulajdona, és birtokolhatja. Nemcsak tárgyakhoz vagy az értékeihez ragaszkodik mereven, hanem éppen ennyire a társához is. Nem szeret veszíteni, és valójában nem is tud. A szerelmétől sohasem akar megválni. Ugyanakkor büszkeséggel tölti el, ha vonzónak, különlegesnek találják a párját. A Bika egészen addig nem féltékeny, amíg nincs rá nyomós oka. Viszont, ha párja kacérabb másokkal a kelleténél, azt már csöppet sem nézi jó szemmel. Nem érdemes fellobbantani benne a féltékenység szikráját, mert ekkor megmutatja a kellemetlenebb oldalát.

A Rák nem felejt

A Rák alapvetően nem gyanakvó típus, mert valójában vak a szerelemben. Annyira odavan a párjáért, hogy fel sem merül benne a féltékenység. Ez egészen addig tart, amíg véletlenül nem talál valamilyen bizonyítékot párja hűtlenségére. Mert, amikor erre sor kerül, előbújik belőle a zöld szermű szörnyeteg. Ettől fogva nem áll le, addig kutat, addig keres igazolást a gyanújára és addig kérdez, amíg párja be nem vallja az igazságot. Nagyon mélyen érinti a lelkét a fájdalom, hiszen vakon, feltétel nélkül hitt a szerelmében. Nehezen teszi túl magát a bánatán és a csalódáson, ha egyáltalán képes túllépni rajta. Az őt ért sérelmet nem felejti el; talán a lelke mélyén megbocsát idővel, de felejteni sosem fog.

Az Oroszlán a legbüszkébb

Az Oroszlán rendkívül büszke típus, aki mindenkor erősnek, határozottnak mutatja magát. Sosem vallaná be, hogy a lelke mélyén nagyon is sebezhető és sérülékeny. Amíg megkapja szerelmétől a számára oly fontos kitüntetett figyelmet és szeretetet, nagyon hűséges, kitartó és odaadó, de pontosan ugyanezt a hűséget és kitartást várja cserébe is. Könnyen féltékennyé válik, ha úgy érzi, kevesebb figyelmet, törődést kap a párjától, mint korábban. A riválisokat nem tűri meg maga mellett. Ha nem ő a legfontosabb, kirobban belőle a harag és a gyűlölet. Képtelen elviselni és megbocsátani párja hűtlenségét, de a fájdalmát nem ismerné be soha. Annál ő sokkal, de sokkal büszkébb.

A Skorpió a legféltékenyebb csillagjegy

A Skorpióból sugárzik a féltékenység. Nagyon érzékeny és érzéki típus, titokzatos, rejtélyes, aki elképesztően tud szenvedni. Már azt sem tűri jól, ha valaki csak ránéz a párjára vagy társaságban bájosan cseverészik vele. Azonnal ugrik a legapróbb jelre, még akkor is, ha szerelme valójában semmi okot nem adott a féltékenységre. Nem viseli el a riválisokat maga körül, és meg is tesz mindent, hogy a lehetséges jelölteket – vagy legalábbis, akikről úgy gondolja, hogy azok lehetnek – eltávolítsa társa környezetéből, az exekről nem is beszélve. A Skorpió birtokol és kizárólagosságot akar. Ha úgy gondolja, párja megcsalta őt, revansot vesz, és az első lehetőséggel élve bosszút áll.

