Schobert Norbi hazánk egyik legelhízottab tinije, Rácz Géza után egy kisfiút, Sanyikát vett kezelésbe, és arra vállalkozott, hogy megkönnyítse életét azzal, hogy megszabadítja túlsúlyától. A fitneszguru módszere többször mentett már életet, hiszen a kóros elhízás visszafordíthatatlan következményekkel jár, pláne gyerekkorban.

Norbi ezúttal a gyermekkori elhízás ellen vette fel a harcot, hiszen köztudott, hogy Magyarországon is egyre több az elhízott kiskorú. Egy hónappal ezelőtt mutatta be követőinek Sanyikát, aki túlsúlya miatt már csak alvássegítő géppel tudott éjszaka pihenni. A kisfiú azóta csak Norbi termékeit ette és könnyített edzéseket tartott, az eredmény pedig már most szemmel látható.

1 hónap, lement 7,5 kg. Egyre kevésbé kell majd a légzést támogató gép. Norbi Update étrend és könnyített aerobik. Sanyika büszke! A gyerekkori elhízottak, ha nem fogynak le, 90%-ban nem érik meg az 50. életévet. A Te döntésed, de nem a Te életed. A gyerekedé! Harcra fel!

-írta a kissrác fotója alá Norbi.