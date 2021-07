Évről évre egyre több művész áll ki a testpozitivitás mellett, amibe beletartozik a nemi szervek elfogadása, felvállalása, illetve az, hogy az emberek végre tabuk nélkül beszéljenek, és felvállalják intim testrészeiket. A Pies in the Window névre keresztelt Instaoldal újszerű megoldást választott: pitéi puncialakot öltenek, hol nyersen, hol már megsülve. Az alkotások mellett olvasható a különleges pitéket formáló pék köszöntője is:

"Ezeket a munkákat művészként, tanárként, és pékként készítem. Izgalmas kaland, és remélem, kiemelem testünk sokszínűségét és szépségét, és megtöröm azt a felfogást, hogy létezik "normális". Ugyanakkor tisztában vagyok a vágyakozással, és szexualitásunk összetettségével, ezért a pite (...)"