A Leicesterből származó Isla egy rettenetesen ritka rendellenességgel született. A mandibuloacral dysplasia egy veleszületett genetikai állapot, aminek köszönhetően a 4 éves kislány gyorsabban öregszik, mint mások. A betegségnek ezt a mutációját az orvosok csak nála figyelték meg: a rendellenesség hatással van a csontok fejlődésére, illetve szervei is sokkal gyorsabban öregednek, így már 7 éves korától fennálhat nála a stroke veszélye.

Mivel a kislány esete egyedi, az orvosok megsaccolni sem tudják, milyen élete lesz Islának, ahogy azt sem, hogy meddig lehet élni ezzel a rendellenességgel.

„Egyszerűen csak nem akarok nélküle élni. Egyikünk sem akar. Ez a legnehezebb, és azt hiszem, ez az egyik olyan dolog, amire próbálsz nem gondolni, de sajnos minden nap eszedbe jut" – mondja Isla édesanyja, Stacey.

A 4 éves kislány mindennapjai merőben mások, mint egy átlagos négyévesé, a család ugyanis több specialista segítségét is igénybe veszi. Isla étrendjét egy katéteren keresztül is kiegészítik, de a kislány szerencsére minden nehézség ellenére vidám, csintalan és huncut. A kislány TikTok-on is nagy népszerűségnek örvend, az alábbi videóban pedig bárki betekintést nyerhet Isla családjának életébe.