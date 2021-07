Benyó Zsuzsanna bámulatos átváltozáson ment keresztül. 40 kilót adott le, majd úgy döntött, hogy indul egy bikini modell versenyen, melyet meg is nyert.

Benyó Zsuzsanna 40 kg feleslegtől megszabadulva lett bajnok. S. Németh Eszter tanítványa a májusi Blade Sport NPC Regional Kupán debütált - írja a Reblog.

Zsuzsi sikertörténetéről egy rövid imázsfilm is készült, melyben elmondja, hogy mindig is duci gyerek volt, akin volt felesleg, de ezektől sikerült folyamatosan és fokozatosan megszabadulnia. Hosszú évek alatt mentek le róla a kilók, edzője pedig úgy látta, hogy érdemes lenne ennél is tovább mennie és bikini modellként megmérettetni magát. Alázatos munkájának és kitartásának meglett az eredménye: bajnok lett.