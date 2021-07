Cokkynak és Debórának két gyönyörá kisfia van, de a táncos még csak most 24 éves. Rajongói kérdésére elárulta, megbánta-e, hogy fiatalon lett anyuka.

Cooky és párja, Debóra nemsokára a Dancing with the Stras című műsorban mutatják be, hogyan működnek együtt a színpadon, mert az már biztos, hogy a magánéletben remekül megvannak, pedig sokáig támadták őket a korkülönbség miatt. A legnagyobb boldogságban nevelik két gyermeküket, bár az anyukának sokszor felteszik a kérdést, nem bánja-e, hogy fiatalon szült. Nemrég az egiyk rajongója érdeklődött erről, amelyre Instagram-oldalán válaszolt Debóra.