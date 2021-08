Mely intimplasztikai beavatkozások a leggyakoribbak?

Az egyik legtöbbször végzett beavatkozás a hátsó fali hüvelyplasztika, melynek célja a hüvelyszűkítés. Ez egy helyreállító műtét, ugyanis az izmok megereszkedése egészségügyi problémákat okozhat. Ugyancsak gyakori a kisajakplasztika, melynek célja a megnagyobbodott kisajkak eltávolítása, méretük csökkentése. Tévhit, hogy ezt a beavatkozást csak szépészeti céllal végzik: a nagy többség funkcionális problémák miatt fordul orvoshoz és érdeklődik a lehetőségek iránt.

Mikor szükséges feltétlenül az intimplasztika?

Az intimplasztika nem életmentő műtét, ezért feltétlenül nincs rá szükség, azonban egyes esetekben nagyon javasolt: például az extrém méretű kisajak esetében, mely a mindennapi létet és az életvitelt is zavarja, kellemetlenné teszi. A páciens kellemetlenséget vagy akár fájdalmat érez sport vagy szex közben, illetve az esetleg nehezebben fenntartható intimhigiénia miatti fertőzések is nehezíthetik az életét. Tehát ebben az esetben az életminőséget javító beavatkozásról van szó, ahogyan a hátsó fali hüvelyplasztika esetén is.

Hogyan történik egy kisajak plasztikai beavatkozás?

A műtétnek két verziója van: az egyik esetében a kisajkak tövénél a felesleges részt ív alakban metszi ki az orvos, a másik esetében V alakban metszi a felesleges részt. Egy napos beavatkozásról van szó. Kötés nem kerül a sebre. A sebkezelés sima öblítő lemosás a műtét után.

Mely életkorban javasolt az intimplasztika?

A javaslat az, hogy csak a nemi érés végén, nagykorúaknál végezzenek intimplasztikát, azonban indokolt esetben - mely nem esztétikai ok! - kiskorúaknál is van rá mód, de csak szülői engedéllyel. A kamaszlányt is zavarhatja a kisajkak mérete az öltözködésben, diszkomfort érzése keletkezik szűk ruházat, jóga- vagy futónadrág viselésekor és olyan sportok űzésekor, mint a futás, lovaglás, biciklizés. Már tinédzserkorban jelentős szerepet játszanak a kérdésben a pszichológiai faktorok is: a kisajak mérete miatt az érintettek gyakran nem járnak uszodába, strandra. A társasági élettől való visszahúzódás pszichológiai problémákhoz, akár depresszióhoz is vezethet." Amikor egy páciens intimplasztikára jelentkezik - legyen az bármilyen egyszerű sebészeti beavatkozás is - a fizikai vizsgálaton túl felmérik lelkiállapotát is, tanácsokkal látják el a higiénia fenntartásával kapcsolatban. Minden esetben fontos, és különösen a kiskorúak esetében, meggyőzni róla, hogy a háttérben valóban pszichológia distressz és/vagy testi kellemetlenségek és fájdalmak állnak, és nem testképzavar.

Van bármi negatív hatása az intim plasztikának a szexuális életre? Megváltozik-e esetleg a kisajak érzékenysége?