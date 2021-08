Már javában zajlik a Szex és New York sorozat legújabb évadának forgatása, ahonnan olykor meghökkentő fotók érkeznek a szereplőkről. Ez történt most a tévétörténelem egyik leghíresebb vöröseként számon tartott Cynthia Nixonnal is, aki felismerhetetlenül néz ki a róla készült lesifotón.

Most újabb fotó látott napvilágot a forgatásról, ezúttal a Carrie Bradshawt és Mr.Biget alakító párt kapták lencsevégre. Így néz ki most Sarah Jessica Parker és Chris Noth: